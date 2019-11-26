В Иркутске 27 ноября без осадков, днем -9,-11°

Российская Федерация, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Помещения в квартирах и частных домах все чаще отделывают натяжными потолками. Для установки таких потолков никакая особая подготовка не требуется. Стоит лишь там, где размещены предметы интерьера, высвободить немного места для перемещения мастера со стремянкой, когда он будет монтировать крепежные профили.