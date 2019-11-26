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27.11.2019

В Иркутске 27 ноября без осадков, днем -9,-11°

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 ноября – переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -9,-11°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 27 ноября – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -7,-12°, при облачной погоде -17,-22°.

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В Иркутске 27 ноября без осадков, днем -9,-11°27 Ноября 2019, 07.00
2019-11-26-10-38-05
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 ноября – переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -9,-11°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутске за неделю заболели ОРВИ более 4300 детей26 Ноября 2019, 16.42
Иркутская область, Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 18 по 24 ноября зарегистрировано 13 тысяч 684 случая заболевания ОРВИ, из них 10 тысяч 609 – среди детей. Из этого количества в Иркутске такой диагноз поставлен 5502 раза, в том числе заболели 4330 детей.
Скалы у водопада в Аршане очистят от надписей туристов26 Ноября 2019, 13.32
Бурятия, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Скалы у водопада на реке Кынгырга в посёлке Аршан Бурятии попытаются отчистить от надписей. Об этом сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.
Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска наметили на 16 января26 Ноября 2019, 11.57
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Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска запланированы на 16 января 2020 года. Об этом на заседании комиссии по муниципальному законодательству думы Иркутска сообщил руководитель аппарата гордумы Максим Абрамов.
Уроженец Иркутска, космонавт Анатолий Иванишин встретился со школьниками села Едогон в Тулунском районе26 Ноября 2019, 11.29
2019-11-26-03-34-51
Тулунский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженец Иркутска, Герой России, летчик-космонавт Анатолий Иванишин встретился со школьниками села Едогон в Тулунском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Иркутские молодогвардейцы поздравили горожанок с Днем матери26 Ноября 2019, 10.02
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В День матери, который отмечается 24 ноября, члены Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали праздничную акцию на улицах Иркутска, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Натяжные потолки: виды, плюсы, где заказать и к какому интерьеру применить25 Ноября 2019, 03.36
Российская Федерация, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Помещения в квартирах и частных домах все чаще отделывают натяжными потолками. Для установки таких потолков никакая особая подготовка не требуется. Стоит лишь там, где размещены предметы интерьера, высвободить немного места для перемещения мастера со стремянкой, когда он будет монтировать крепежные профили.
Конкурс на лучшее новогоднее оформление среди предприятий объявлен в Иркутске26 Ноября 2019, 08.30
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2020 года».
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Суд удовлетворил иск Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов думы Усть-Кута26 Ноября 2019, 17.13
Усть-Кут, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Усть-Кутский городской суд удовлетворил требования губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий депутата думы Усть-Кута Олега Калашника.
Сергей Сокол поучаствовал во встрече российско-китайских правящих партий в Пекине26 Ноября 2019, 15.19
Пекин, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол выступил в Пекине с докладом по системе противодействия коррупции, а также стал участником встречи с президентом КНР Си Цзиньпином.
Яна Синявская провела прием жителей поселка Энергетик в Братске26 Ноября 2019, 13.16
Братск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан в Братске очередной прием жителей поселка Энергетик провела депутат гордумы, член фракции «Единая Россия» Яна Синявская.
СМИ: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина намечена на 19 декабря26 Ноября 2019, 11.20
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Москва, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Депутат Госдумы Андрей Чернышев провел личный прием граждан в общественной приемной «Единой России»26 Ноября 2019, 11.39
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция партии «Единая Россия») Андрей Чернышев 25 ноября провел личный прием в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Ирина Синцова встретилась с иркутянами в общественной приемной «Единой России»26 Ноября 2019, 10.33
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политсовета «Единой России» Ирина Синцова провела прием граждан по личным вопросам 25 ноября в региональной общественной приемной партии. Встреча прошла в рамках единой недели приемов в честь 18-летия партии «Единая Россия».
На выборах главы Катарбейского муниципального образования в Нижнеудинском районе победила самовыдвиженка26 Ноября 2019, 10.27
Нижнеудинский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы главы Катарбейского муниципального образования Нижнеудинского района состоялись 24 ноября. Победу одержала самовыдвиженка Людмила Смирнова. За нее проголосовали 174 избирателя (62,59%).
Современный Китай: мифы и реальность
МЧС: сгоревший мебельный магазин в Иркутске не проверяли на противопожарную безопасность с 2016 года26 Ноября 2019, 17.02
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Последствия пожара в мебельном магазине Иркутска на улице Сергеева ликвидировали 26 ноября в 10:39. Предварительная версия пожара – электротехническая неисправность, точная причина и обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
СКР: похититель школьницы во Втором Иркутске был дважды судим за преступления сексуального характера26 Ноября 2019, 16.10
2019-11-26-08-14-22
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мужчина, похитивший школьницу во Втором Иркутске, был дважды судим за преступления сексуального характера. Решением Ленинского районного суда злоумышленник заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске и Зиме задержали двух наркодилеров26 Ноября 2019, 15.34
Иркутск, Зима, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали предполагаемого закладчика синтетических наркотиков. В Зиме арестована 36-летняя горожанка, подозреваемая в покушении на сбыт героина.
В Усть-Куте неизвестный водитель сбил пятиклассницу26 Ноября 2019, 12.17
Усть-Кут, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте на улице Зверева неизвестный водитель сбил пятиклассницу днем 25 ноября. Доставив ребенка до ее места проживания и не сообщив о происшествии в полицию, он скрылся.
Перед судом предстанут два жителя Киренска, которые заживо сожгли человека26 Ноября 2019, 11.11
Киренск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Киренска, обвиняемых в разбое, убийстве и поджоге. За то, что они ограбили и заживо сожгли человека, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске сгорел крупный магазин мебели26 Ноября 2019, 10.16
2019-11-26-02-23-02
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Сергеева, 3В под утро 26 ноября случился пожар в магазине мебели. Погибших, пострадавших нет.
Ангарчанина, убившего и расчленившего собутыльника, отправили в колонию особого режима25 Ноября 2019, 17.52
2019-11-25-09-55-01
Ангарск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанина, который во время пьяной ссоры убил и расчленил собутыльника, отправят в колонию особого режима на 11,5 лет.
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