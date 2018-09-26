В Иркутске 27 сентября обещают ветер и мокрый снег

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 сентября ожидается переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +2,+4°, днем +7,+9°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении 0,-5°, днем +6,+11°, местами до +2°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: