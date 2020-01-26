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27.01.2020

В Иркутске 27 января днем ожидается до -10°

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 января ожидается переменная облачность, , без осадков, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -8,-10°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западной четверти, днём  юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°,  в западных и северных районах при облачной погоде -4,-9°, днём -7,-12°, в пониженных формах рельефа -15,-20°, в западных районах, горах Восточного Саяна и  южного Прибайкалья при малооблачной погоде +1,-4°.

 

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 27 января днем ожидается до -10°27 Января 2020, 07.00
2020-01-26-07-42-09
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 января ожидается переменная облачность, , без осадков, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -8,-10°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Вхождение в реестр НРС в Иркутске – востребованная и необходимая услуга 26 Января 2020, 11.13
Российская Федерация, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Юридические услуги бывают разного направления. Например, связанные с бракоразводными процессами. Известно, что в Великобритании с мая 2018 года около 70 тысяч граждан смогли оформить развод в режиме онлайн. Подача заявлений о расторжении брака в виртуальном формате была введена в государстве с целью усовершенствования судебной системы. Лица, которые участвуют в бракоразводных процессах без представителей-юристов, имеют право осуществлять все необходимые процессуальные действия по интернету.
Решение о выплате дивидендов было принято в «ФосАгро» 26 Января 2020, 10.55
Российская Федерация, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном общем собрании акционеров «ФосАгро» (российский химический холдинг) было принято решение о выплате дивидендов. Общий объем дивидендов превышает 6 млрд рублей, а 4 февраля текущего года установлено датой закрытия реестра для их получения. К слову, что собой представляют дивиденды, как происходит расчет и устанавливается порядок их выплаты и другую полезную информацию об этом виде прибыли можно получить здесь: https://internetboss.ru/chto-takoe-dividendy/.
СМИ: Китай приступил к разработке вакцины от нового коронавируса27 Января 2020, 07.30
Китай, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Китайские СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже проводит работы по исследованию и разработке вакцины против нового коронавируса. Известно, что он активно распространяется и унес жизни более 50 человек, сообщают argumenti.ru.
Игорь Кобзев поздравил студентов с Татьяниным днем26 Января 2020, 14.10
Иркутск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился со студентами юридического факультета Иркутского госуниверситета 25 января. Он поздравил будущих специалистов с их праздником, сообщает пресс-служба главы региона.
Карантин в общежитии БГУ снят, подозрения на коронавирус у граждан КНР не подтвердились26 Января 2020, 13.25
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева поздно ночью 25 января.
Минздрав Приангарья: случаев коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано25 Января 2020, 18.22
Иркутская область, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Случаев выявления коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано. В населенных пунктах для контроля ситуации проходят профилактические мероприятия.
Среди российских городов Иркутск оказался самым популярным местом для продления новогодних каникул25 Января 2020, 17.30
Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Среди российских городов Иркутск оказался самым популярным среди путешественников местом для продления новогодних каникул.
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Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске26 Января 2020, 15.15
Братск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске. Его сопровождают мэр города Сергей Серебренников и председатель думы Братска Лариса Павлова. Глава региона планирует провести ряд встреч с братчанами и посетить несколько социальных учреждений города, сообщает пресс-служба братской мэрии.
Игорь Кобзев дал поручение Минэкономразвития региона принять меры к улучшению позиций Приангарья в рейтинге субъектов РФ26 Января 2020, 12.37
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел в субботу, 25 января, ряд рабочих встреч. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Бывший губернатор Сергей Левченко дважды в месяц проводит личные приемы жителей26 Января 2020, 10.55
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко ведёт регулярный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.
Игорь Кобзев и Олег Боровский обсудили подготовку к 50-летию Саянска25 Января 2020, 13.10
Саянск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проведение торжественных мероприятий к 50-летию Саянска обсудили глава Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Саянска Олег Боровский в ходе рабочей встречи.
Игорь Кобзев и «РосРАО» подписали соглашение о сотрудничестве по ликвидации загрязнений на промплощадке «Усольехимпрома»24 Января 2020, 17.55
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков 24 января подписали соглашение о сотрудничестве.
В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по изменениям в Конституцию РФ24 Января 2020, 17.48
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по обсуждению положений Послания президента Владимира Путина и законодательных инициатив по изменениям в Конституцию РФ. Их организует Общественная палата Иркутской области.
Игорь Кобзев провел встречу с мэрами северных районов Иркутской области24 Января 2020, 15.44
2020-01-24-07-47-31
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочие встречи с мэрами северных районов Иркутской области. Мэр Киренского района Кирилл Свистелин и глава Жигаловского района Игорь Федоровский доложили о проблемах, существующих на территориях, обозначили возможные пути решения.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
ГУФСИН: численность осужденных в Иркутской области в 2019 году снизилась на 6,4%26 Января 2020, 17.00
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Численность осужденных в Иркутской области в 2019 году снизилась на 6,4%. Также впервые за несколько лет отмечено снижение количества лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В колонию Иркутского района с помощью пневмопушки пытались доставить наркотики, алкоголь и мобильные телефоны26 Января 2020, 15.02
Иркутский район, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники оперативного отдела ИК-19 ГУФСИН по Иркутской области в поселке Маркова вместе с коллегами из дорожно-патрульной службы в ночь на 19 января остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль Тойота Филдер с двумя мужчинами 20 и 28 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Усть-Илимска застрелил трех знакомых в гараже26 Января 2020, 10.12
Усть-Илимск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усть-Илимска застрелил трех знакомых в гараже. Правоохранителям в течение суток удалось найти и задержать подозреваемого.
В Нижнеилимском районе сгорела школьная котельная25 Января 2020, 17.47
Нижнеилимский район, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Заморский Нижнеилимского района сгорела котельная – решается вопрос теплоснабжения соцобъектов.
В результате ДТП на Байкальском тракте пострадали шесть человек25 Января 2020, 16.35
Иркутский район, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В результате ДТП на Байкальском тракте пострадали шесть человек – четверо взрослых и два ребенка.
Иркутский районный суд вынес приговор группе наркодилеров24 Января 2020, 16.17
2020-01-24-08-28-35
Иркутский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд вынес приговор четырем наркодельцам, занимавшимся сбытом «синтетики» методом «закладок» на территории Иркутска и поселков Маркова и Ново-Разводная Иркутского района.
МВД: в Приангарье с начала года 18 человек погибли на пожарах24 Января 2020, 15.50
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Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года в регионе зарегистрировано 345 бытовых пожаров, в результате которых 18 человек погибли, 16 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
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