В Иркутске 27 января днем ожидается до -10°

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 января ожидается переменная облачность, , без осадков, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -8,-10°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западной четверти, днём юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в западных и северных районах при облачной погоде -4,-9°, днём -7,-12°, в пониженных формах рельефа -15,-20°, в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде +1,-4°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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