В Иркутске 28 апреля днем дождь и до +19°

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +6,+8°, днём +17,+19°. По Иркутской области, по данным УГМС, 28 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный, северо-восточный с переходом на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении -1,-6°, днём +17,+22°, при облачной погоде +7,+12°, в западных районах +19,+24°, местами +13,+18°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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