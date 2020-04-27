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28.04.2020

В Иркутске 28 апреля днем дождь и до +19°

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +6,+8°, днём +17,+19°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 28 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный, северо-восточный с переходом на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении -1,-6°, днём +17,+22°, при облачной погоде +7,+12°, в западных районах +19,+24°, местами +13,+18°.

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В Иркутске 28 апреля обещают дождь, +17,+19°27 Апреля 2020, 17.55
2020-04-27-09-48-50
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +6,+8°, днём +17,+19°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Ближайшая выдача продуктов школьникам-льготникам в Иркутске запланирована на 29 и 30 апреля27 Апреля 2020, 17.40
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Обеспечение иркутских школьников из льготных категорий продуктовыми наборами обсудили на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике 27 апреля. Вопрос был внесен заместителями председателя думы Виталием Матвийчуком и Леонидом Усовым.
Комиссия думы Иркутска по социальной политике рассмотрела четыре вопроса27 Апреля 2020, 17.28
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заседание постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике состоялось 27 апреля. Депутаты обсудили четыре вопроса.
В Иркутской области за два дня к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли больше 200 человек27 Апреля 2020, 17.19
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие выходные сотрудники полиции совместно с представителями министерств, служб и агентств региона выявили 484 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Сергей Сокол поручил волонтерскому центру ЕР в Приангарье уделить особое внимание ветеранам27 Апреля 2020, 16.39
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол во время прямой линии с партийцами обсудил промежуточные итоги деятельности волонтерского центра по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса.
В Иркутскую область поступили средства индивидуальной защиты для медиков27 Апреля 2020, 16.11
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области получил 200 тысяч респираторов и защитных масок, 50 тысяч защитных перчаток, почти 18 тысяч одноразовых хирургических халатов и более 9 тысяч защитных изолирующих костюмов.
Жителей Приангарья поздравляют с Днем российского парламентаризма27 Апреля 2020, 15.57
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области поздравляют с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировали трех энцефалитных27 Апреля 2020, 15.33
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона активности клещей на территории Иркутской области зарегистрировано 581 обращение по поводу клещей, из них 193 – среди детей. Исследовано 394 паразита, из них заражено клещевым энцефалитом – 3, боррелиозом – 69, другими клещевыми инфекциями – 18. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
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Руслан Болотов, Антон Логашов и Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска27 Апреля 2020, 13.50
2020-04-27-05-53-44
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.
Реготделениям политических партий в Приангарье продлили сроки представления финотчетов за первый квартал 2020 года27 Апреля 2020, 13.03
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок представления финансовых отчетов за первый квартал 2020 года для региональных отделений политических партий в Иркутской области продлен до 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Соцсети: Дмитрий Ружников подал в отставку с поста спикера думы Иркутска24 Апреля 2020, 21.36
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских соцсетях появилась информация о том, что председатель думы города Дмитрий Ружников принял решение покинуть пост спикера.
В Иркутске начался конкурсный отбор кандидатур на замещение должности мэра города24 Апреля 2020, 11.49
2020-04-24-03-57-23
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности мэра Иркутска начала специальная комиссия 24 апреля в 9.00.
Мэры трёх муниципалитетов Иркутской области поучаствуют в праймериз «Единой России»23 Апреля 2020, 13.12
2020-04-23-05-22-37
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» 23 апреля зарегистрировал очередных участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы. Среди зарегистрировавшихся – мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, мэр Заларинского района Владимир Самойлович и мэр Зиминского района Наталья Никитина, сообщает пресс-служба реготделения.
Программы кандидатов на пост мэра Иркутска выложили в широкий доступ22 Апреля 2020, 15.53
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все кандидаты на должность мэра Иркутска представили свои программы. Документы опубликованы на официальном портале администрации города в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Об этом сообщает пресс-служба думы.
Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы22 Апреля 2020, 13.40
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба думы города.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Житель Бодайбинского района утопил машину на закрытой переправе на реке Витим27 Апреля 2020, 17.32
Бодайбинский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Мамакан Бодайбинского района утопил свой автомобиль «ВАЗ-21099» на закрытой переправе на реке Витим. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Затолкали в багажник и возили по городу: четверых иркутян подозревают в похищении мужчины27 Апреля 2020, 16.21
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержаны подозреваемые в похищении мужчины. Уголовное дело СУ СКР по Иркутской области возбудило в отношении четырех молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
В Тайшете из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний мальчик27 Апреля 2020, 15.24
Тайшет, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний ребёнок. Мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии. СУ СКР по Иркутской области возбудило в отношении матери уголовное дело по статье 125 УК РФ – оставление в опасности, сообщает пресс-служба ведомства.
На перегоне «Чуна-Изыкан» под колесами товарняка погиб парень, заговорившись по мобильнику27 Апреля 2020, 12.48
Чунский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе проводится доследственная проверка по факту гибели местного 21-летнего жителя на перегоне «Чуна – Изыкан» ВСЖД. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
В Качугском районе по вине пенсионера чуть не случился лесной пожар27 Апреля 2020, 12.26
Качугский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Малая Тарель Качугского района 26 апреля чуть не случился пожар. Выявлен предполагаемый виновник – 70-летний местный житель. Он будет привлечен к ответственности.
В Иркутской области на 27 апреля горит около 11 тысяч гектаров леса27 Апреля 2020, 09.50
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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 27 апреля зарегистрировано 15 лесных пожаров – пять действующих и 10 локализованных. Общая площадь возгораний составляет 10,7 тысячи га, сообщает пресс-служба губернатора.
За сутки на территории Иркутской области ликвидировано 24 лесных пожара26 Апреля 2020, 19.49
Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации пресс-службы правительства Иркутской области, за прошедшие сутки в лесном фонде на территории региона ликвидировано 24 пожара.
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