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27.04.2018

В Иркутске 28 апреля – небольшой дождь и до +12°

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 апреля ожидается переменная облачность, временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный 3-8 м/с, в начале ночи и днём порывы до 12 м/с. Температура ночью +1,+3°, днём +10,+12°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 28 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, по северу в виде снега и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью -1,+4°, при прояснении -4,-9°, днём +9,+14°, при облачной погоде 0,+5°.

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