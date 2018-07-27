|Погода
|28.04.2018
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В Иркутске 28 апреля переменная облачность, днём +10,+12°
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Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 апреля ожидается переменная облачность, временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный 3-8 м/с, в начале ночи и днём порывы до 12 м/с. Температура ночью +1,+3°, днём +10,+12°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 28 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, по северу в виде снега и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью -1,+4°, при прояснении -4,-9°, днём +9,+14°, при облачной погоде 0,+5°.
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