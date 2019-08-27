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28.08.2019

В Иркутске 28 августа малооблачно, до +25°

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 августа ожидается малооблачная погода, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +23,+25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 28 августа – переменная облачность, без осадков, местами в северо-восточных районах небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный, в крайних северных и северо-восточных районах северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +6,+11°, при прояснении до +2°, днем +22,+27°, при облачной погоде +15,+20°.

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В Иркутске 28 августа малооблачно, до +25°28 Августа 2019, 07.00
2019-08-27-11-16-47
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 августа ожидается малооблачная погода, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +23,+25°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Школьникам из затопленных территорий Приангарья вручат почти 9 тонн гуманитарной помощи27 Августа 2019, 17.20
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Российского движения школьников собрали более 8,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения школьников в Иркутской области. Это около 1000 укомплектованных рюкзаков, портфелей и наборов для первоклассника, а также более 30 наименований канцелярских принадлежностей.
Казино Вулкан предлагает новичкам выгодные бонусные программы27 Августа 2019, 06.59
Интернет, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Многим любителям азартных игр трудно выбрать, из огромного количества онлайн-казино, сервис, который отвечает всем их требованиям. В этом случае лучше прислушаться к мнению окружающих и довериться отзывам о подобных сайтах. Одним из лучших по праву считается казино Вулкан скачать которое можно даже на свой мобильный. Это позволит всегда оставаться в курсе последних событий в мире гемблинг-услуг. Каждый зарегистрировавшийся новичок сразу же получит приятный бонус на свой счёт. После этого, игроков ждут выгодные предложения, которые периодически предлагаются сервисом, и множество поощрений за хорошую игру. Однако не стоит забывать о времени и контролировать количество потраченных денег, чтобы не развивать в себе зависимость.
Особенности выбора верхней одежды27 Августа 2019, 10.53
Российская Федерация, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Верхняя одежда — это неотъемлемая часть гардероба любого человека. Особенно для тех, кто проживает в холодных климатических районах. Современным модницам нужно со всей серьёзностью подойти к выбору курток или кофт, чтобы не только согреться, но и оставаться стильной. Сейчас стало модным делать покупки в интернете, ведь сайты предлагают больший ассортимент одежды и цветовых гамм, но вместе с тем и осложняют выбор из-за такого большого многообразия. Рассмотрим более подробно на что следует обратить внимание, выбирая ту или иную модель.
Иркутская область – в числе регионов с самой низкой продолжительностью жизни в России27 Августа 2019, 09.14
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области ожидаемая продолжительность жизни, по прогнозам, составит 69,67 лет. Среднего по России показателя, который был зафиксирован в 2018 году, регион такими темпами достигнет лишь к 2031 году.
В Иркутске целую неделю будут работать мобильные пункты раздельного сбора мусора27 Августа 2019, 08.00
2019-08-26-10-00-59
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!» откроются в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября 2019 года в рамках марафон-феста «Минута для будущего». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Подари планете жизнь».
В России женщины живут дольше мужчин в среднем на 9,9 лет27 Августа 2019, 07.30
Интернет, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В России продолжительность жизни женщин составляет 78,5 года, мужчин – 68,6 года. Такие данные привела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Чите, сообщают argumenti.ru.
В иркутской ИК-3 состоялись соревнования по скоростному поеданию шурпы26 Августа 2019, 17.45
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской ИК-3 отпраздновали тувинский национальный праздник Наадым. В течение дня для осужденных были организованы соревнования по борьбе хуреш и чемпионат по скоростному поеданию шурпы.
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В Тулуне и районе продолжают готовиться к выборам27 Августа 2019, 17.53
2019-08-27-10-02-18
Тулунский район, Тулун, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Тулунском районе, пострадавшим от наводнения, продолжается подготовка к выборам, назначенным на единый день голосования 8 сентября. О ходе работ на координационном совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло доложил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 26 августа.
Депутаты Законодательного собрания встретились с пострадавшими от наводнения и волонтерами в Братске27 Августа 2019, 15.34
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол посетил пункт долговременного размещения граждан, пострадавших от наводнения, в санатории «Братское взморье».
Серегй Сокол: Братск может развиваться и получать материальную поддержку из бюджета региона27 Августа 2019, 15.07
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол и депутат Законодательного собрания, замсекретаря по проектной работе Наталья Дикусарова посетили Братск с рабочим визитом.
Наталья Дикусарова: «Городская среда» – это проект, где решающим является мнение жителей27 Августа 2019, 12.10
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В ходе рабочего визита в Братск региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова посетила поселок Бикей Падунского района.
Цирк двойников, битва технологов и сентябрьский апокалипсис – эксперты Иркутска о выборах в городскую думу26 Августа 2019, 17.58
2019-08-26-10-05-20
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - До единого дня голосования остается все меньше времени. Страсти на выборах накаляются с каждым днем. В какой стадии находится сейчас думская кампания, что в ней принципиально нового и неожиданного и чего в предстоящие две недели до выборов ждать избирателям. Об этом рассуждали иркутские политологи и журналисты на заседании Экспертного клуба.
Антибюрократическую учительскую инициативу обсудили сторонники «Единой России» с учителями в Иркутской области26 Августа 2019, 17.21
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание в формате региональной дискуссии на тему: «Антибюрократическая учительская инициатива» провели партийцы и сторонники «Единой России» на площадке регионального исполкома партии 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
Депутат Госдумы от Иркутской области Андрей Чернышев – о работе за время весенней сессии26 Августа 2019, 12.47
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе завершилась весенняя сессия. Депутат от Иркутской области Андрей Чернышев рассказал, какая работа была проведена за этот период.
Современный Китай: мифы и реальность
В лесу Куйтунского района пропал пенсионер27 Августа 2019, 17.37
Куйтунский район, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Константин Кузнецов 1954 года рождения отправился в леса Куйтунского района за ягодами и пропал без вести.
В Усолье-Сибирском – вспышка кишечной инфекции27 Августа 2019, 17.21
Усолье-Сибирское, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Из теротдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области 26 августа поступило сообщение о том, что с 24 по 25 августа у жителей Усолья-Сибирского зарегистрировано девять случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двух детей трех и девяти лет.
При пожаре в центре Иркутска погиб мужчина27 Августа 2019, 13.31
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 августа при пожаре в доме-памятнике культурного наследия погиб мужчина.
Иркутянин задержал разбойника27 Августа 2019, 11.42
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска задержал напавшего на девушку разбойника.
В Иркутской области горит 2,2 тысячи гектаров леса27 Августа 2019, 11.20
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 27 августа, лесными пожарами охвачено 2,2 тысячи га леса. Все очаги находятся в локализованном состоянии.
Иркутянин, напавший в ЦПКиО на няню с ребенком, получил 13 лет «строгача»27 Августа 2019, 10.32
2019-08-27-02-36-32
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин, напавший в бывшем ЦПКиО с ножом на няню с ребенком, получил 13 лет колонии строгого режима.
Стрельба утром 27 августа в Иркутске оказалась учениями27 Августа 2019, 10.18
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 27 августа в микрорайоне Байкальский местные жители оказались напуганы стрельбой.
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