|Погода
|27.08.2019
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В Иркутске 28 августа сохранится хорошая погода
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Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 августа ожидается малооблачная погода, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +23,+25°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 28 августа – переменная облачность, без осадков, местами в северо-восточных районах небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный, в крайних северных и северо-восточных районах северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +6,+11°, при прояснении до +2°, днем +22,+27°, при облачной погоде +15,+20°.
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