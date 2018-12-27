В Иркутске 28 декабря без осадков, днем -18,-20°

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 декабря ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -26,-28°, днем -18,-20°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 28 декабря – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, в северных районах юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, поземки. Температура ночью -24,-29°, при прояснении -34,-39°, днем -17,-22°, местами -27,-32°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до -13°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: