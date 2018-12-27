ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Погода
28.12.2018

В Иркутске 28 декабря без осадков, днем -18,-20°

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 декабря ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -26,-28°, днем -18,-20°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 28 декабря – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, в северных районах юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, поземки. Температура ночью -24,-29°, при прояснении -34,-39°, днем -17,-22°, местами -27,-32°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до -13°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске