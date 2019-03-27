В Иркутске 28 марта вновь обещают снег

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 марта ожидается переменная облачность, утром и днем временами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -7,-9°, днем +1,+3°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 28 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью -6,-11°, при прояснении -16,-21°, днем -1,+4°, при облачной погоде -2,-7°, в западных районах местами до +7°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: