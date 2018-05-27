В Иркутске 28 мая днём до +28°

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 мая ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью около +8°, днём +26,+28°. По Иркутской области, по данным УГМС, 28 мая переменная облачность, местами в западных и северных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, ночью в северных районах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью в западных и северных районах порывы 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днём +26,+31°, местами +17,+22°, в крайних северных районах +8,+13°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: