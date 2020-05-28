|Погода
|27.05.2020
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В Иркутске 28 мая обещают пасмурную погоду с небольшим дождем
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Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 мая ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +13,+15°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 28 мая – переменная облачность, небольшие дожди, в северных районах и в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +2,+7°, местами в Катангском районе, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до -3°, днем +11,+16°, местами +4,+9°.
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