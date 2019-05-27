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28.05.2019

В Иркутске 28 мая ожидается небольшой дождь

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь, днём небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 12-17 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +13,+15°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 28 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, грозы, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днём +13,+18°, местами до +8°.

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В Иркутске 28 мая ожидается небольшой дождь28 Мая 2019, 07.00
-28-
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 мая ожидается облачная с прояснениями погода, ночью дождь, днём небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 12-17 м/с. Температура ночью +3,+5°, днём +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Как новичку начать зарабатывать на рынке Форекс? 27 Мая 2019, 03.47
2019-05-27-19-54-00
Интернет, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Как новичку начать зарабатывать на рынке Форекс? Первым шагом на пути к торговле является тщательное изучение валютного рынка Форекс и принципов работы на нём. Специалисты рекомендуют новичкам записаться на платные или бесплатные тематические семинары, а также дополнительно заняться самостоятельным изучением информации.
Курица, яйца, колбаса – россияне рассказали, что едят в поездах28 Мая 2019, 07.30
Интернет, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты проанализировали, чем российские путешественники предпочитают питаться в поездах, и тем самым лишний раз доказали, что в каждой шутке действительно есть доля правды, сообщают argumenti.ru.
Жители Иркутской области высадили около шести тысяч деревьев27 Мая 2019, 17.34
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области во время акции «Посади дерево – подари планете жизнь» жители региона высадили 5,8 тысяч саженцев. Об этом сообщают организаторы.
Трое жителей Иркутской области подцепили клещевой энцефалит27 Мая 2019, 17.11
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей за медпомощью обратились больше 3,5 тысяч пациентов, пострадавших от укусов насекомых. Из них 842 – это дети. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В карнавальном шествии к 68-летию Ангарска приняли участие рекордное количество горожан27 Мая 2019, 16.20
Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Карнавальным шествием «Весь мир – театр, а мы – актеры» отметили 25 мая ангарчане день рождения города.
В первые выходные лета иркутян приглашают на «АвтоМотоParty 2019»27 Мая 2019, 16.11
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первые выходные лета иркутян приглашают на «АвтоМотоParty 2019». Фестиваль тюнинга пройдет 1 и 2 июня на территории музейного комплекса ретро-техники. Об этом сообщают организаторы фестиваля на официальном сайте.
В Иркутске на первом фестивале байкальских бууз слепили около 1,5 тысяч поз27 Мая 2019, 15.24
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая прошёл первый фестиваль байкальских бууз. Его посетили около 300 человек, сообщают организаторы.
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В «Единой России» проверят состояние детских площадок по всей России, включая Иркутскую область27 Мая 2019, 17.09
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца июня 2019 года активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» проведут проверку состояния детских площадок в 85 регионах.
В день предварительного голосования в Приангарье состоялась церемония вручения партбилетов «Единой России»27 Мая 2019, 16.55
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вручение партийных билетов «Единой России» в Приангарье состоялось 26 мая, в единый день предварительного голосования, в Фонде Красноштанова.
Дума Иркутска предложила сделать процедуру выборов мэра тайной27 Мая 2019, 11.45
2019-05-27-03-58-56
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия думы Иркутска по муниципальному законодательству и правопорядку 27 мая рассмотрела проект поправок к Уставу города, который 21 мая 2019 года внесла группа депутатов. Свои подписи под правотворческой инициативой поставили 20 депутатов, сообщает пресс-служба думы.
«Единая Россия» объявила победителей праймериз в думу Иркутска27 Мая 2019, 11.11
2019-05-27-03-34-55
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» озвучила предварительные результаты праймериз для выдвижения кандидатов в думу Иркутска. Среди победителей как действующие депутаты, так и новые в политике люди, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
В предварительном голосовании на выборы главы Баяндаевского района победил Юрий Малгатаев27 Мая 2019, 11.17
2019-05-27-03-27-50
Баяндаевский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В предварительном голосовании на выборы главы Баяндаевского района победил Юрий Малгатаев. Голосование проходило с участием выборщиков из числа членов партии. Об этом сообщает пресс-служба ИРО «Единой России».
Завершилось предварительное голосование по определению кандидата "Единой России" на выборы главы Катангского района26 Мая 2019, 22.20
Катангский район, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В МКУ «Культурно-досуговое объединение» Катангского района состоялось предварительное голосование по определению кандидата, который будет представлять партию «Единая Россия» на выборах главы района 8 сентября.
В Иркутской области завершились праймериз "Единой России"26 Мая 2019, 22.11
Иркутская область, 26.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области завершилось предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальных выборах, которые пройдут 8 сентября.
Современный Китай: мифы и реальность
Подростка подозревают в поджоге деревянных построек в иркутском селе Никольск27 Мая 2019, 16.40
Иркутский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в поджоге двух деревянных строений в селе Никольск Иркутского района. Пожар едва не перешёл в лесной фонд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанку, выкинувшую щенка с балкона, приговорили к двум годам условно27 Мая 2019, 16.28
Усолье-Сибирское, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к двум годам условно 56-летнюю женщину, из-за которой погиб двухмесячный щенок. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Иркутской области с начала 2019 года в ДТП попали больше полусотни мотоциклистов27 Мая 2019, 12.42
-2019-
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2019 года больше 50 мотоциклистов попали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Братчанка украла у 83-летней бабушки 200 тысяч рублей27 Мая 2019, 12.06
-83-200-
Братск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд отправил на два года в колонию строгого режима женщину, укравшую у 83-летней пенсионерки 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Иркутской области к утру 27 мая зарегистрировано семь лесных пожаров27 Мая 2019, 10.27
-27-
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным Авиалесоохраны на утро 27 мая, было зарегистрировано семь очагов лесных пожаров на площади 1 тысячи 37 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Двое иркутян на пожаре спасли женщину с ребенком26 Мая 2019, 14.12
2019-05-26-05-45-11
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На пожаре 26 мая двое иркутян спасли женщину с ребенком.
В Иркутске произошел крупный пожар26 Мая 2019, 10.34
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске произошел крупный пожар в нежилом здании.
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