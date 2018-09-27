В Иркутске 28 сентября дождь, +7,+9°

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 сентября ожидается переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днём 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +2,+4°, днем +7,+9°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 28 сентября – переменная облачность, ночью небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах Восточного Саяна местами сильные, днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман.

Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью 0,+5°, при прояснении 0,-5º, днем +5,+10°, в горах Южного Прибайкалья до +2°, в северных районах местами до +13°.