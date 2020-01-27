В Иркутске 28 января без осадков, днём -7,-9°

Иркутский район, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники оперативного отдела ИК-19 ГУФСИН по Иркутской области в поселке Маркова вместе с коллегами из дорожно-патрульной службы в ночь на 19 января остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль Тойота Филдер с двумя мужчинами 20 и 28 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.