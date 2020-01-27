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27.01.2020

В Иркутске 28 января без осадков, днём -7,-9°

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер  юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 28 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -21,-26°, местами -11,-16°,  днём -4,-9°, в пониженных формах рельефа -13,-18°, в западных районах, горах Восточного Саяна и  южного Прибайкалья при малооблачной погоде +3,-2°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 28 января без осадков, днём -7,-9°27 Января 2020, 18.00
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер  юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В режиме ожидания: турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и преждевременной панике27 Января 2020, 17.50
2020-01-27-10-05-53
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Китае – вспышка коронавирусной инфекции, отдельные случаи заболевания зафиксированы в соседних странах. Телеинформ опросил ряд туристических фирм Иркутска, чтобы выяснить, поубавилось ли у горожан желание отдохнуть в Юго-Восточной Азии.
В Шелеховском районе появился новый отряд добровольных пожарных27 Января 2020, 17.20
Шелеховский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Олха Шелеховского района создали добровольный пожарный отряд. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОНФ в Иркутской области.
В Иркутской области проходит профориентационная акция «Мой выбор»27 Января 2020, 17.05
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Профориентационная январская акция «Мой выбор» стартовала в Иркутской области при содействии Центра поддержки гражданских инициатив и сторонников партии «Единая Россия» в рамках мероприятий календаря «Партия Добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
В Бурятии с подозрением на коронавирус госпитализирован уроженец Забайкалья27 Января 2020, 16.53
Бурятия, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализирован 36-летний уроженец Забайкалья. Мужчина вернулся из путешествия по Азии и в Бурятии был проездом, сообщают РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.
В школах и садиках Иркутска усиливают контроль за здоровьем детей27 Января 2020, 15.59
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В учреждениях образования Иркутска в преддверии сезона повышенного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ усилят контроль за состоянием здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске День студента отметили на катке острова Конный27 Января 2020, 15.38
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около двух тысяч человек приняли участие в праздновании Дня студента в Иркутске. На острове Конный для них организовали массовое катание, выступление творческих студенческих коллективов, розыгрыш призов и вручение подарков, а также праздничный салют и дискотека на коньках. Об этом сообщает пресс-служб мэрии.
Для студентов Братска организовали праздник в формате КВН27 Января 2020, 15.15
Братск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Братского городского местного отделения партии «Единая Россия» организовали и провели праздничное мероприятие ко Дню студента в культурно-досуговом центре «Современник». Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
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На январской сессии Заксобрания Иркутской области рассмотрят 37 вопросов27 Января 2020, 17.00
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области утвердила предварительную повестку 26-й сессии, запланированной на 29 января. Всего в проект повестки включено 37 вопросов, сообщает пресс-служба регпарламента.
Мэра Усольского района оштрафовали за игнорирование требований прокуратуры27 Января 2020, 16.29
Усольский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэра Усольского района Виталия Матюху оштрафовали на две тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению нарушений градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поправки в Устав города по выборам мэра Иркутска рекомендовано принять думе 30 января27 Января 2020, 12.06
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку рекомендовала думе Иркутска привести Устав города в соответствие с областным законодательством. Поправки обсудили 27 января. Заседание провел председатель комиссии, заместитель спикера думы Иркутска Сергей Юдин, сообщает пресс-служба представительного органа власти.
В Иркутской области 22 марта пройдут муниципальные выборы27 Января 2020, 11.06
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Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Серия муниципальных выборов пройдет в Иркутской области 22 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске26 Января 2020, 15.15
Братск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске. Его сопровождают мэр города Сергей Серебренников и председатель думы Братска Лариса Павлова. Глава региона планирует провести ряд встреч с братчанами и посетить несколько социальных учреждений города, сообщает пресс-служба братской мэрии.
Игорь Кобзев дал поручение Минэкономразвития региона принять меры к улучшению позиций Приангарья в рейтинге субъектов РФ26 Января 2020, 12.37
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел в субботу, 25 января, ряд рабочих встреч. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Бывший губернатор Сергей Левченко дважды в месяц проводит личные приемы жителей26 Января 2020, 10.55
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко ведёт регулярный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Двое иркутян под видом помощи отобрали у бабушки сумки с продуктами и вещами27 Января 2020, 16.20
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Пожилая иркутянка стала жертвой грабителя. Мужчина вызвался перевести 87-летнюю бабушку через дорогу и донести сумки до дома, однако, в подъезде отобрал их. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Арестован обвиняемый в расстреле трёх человек в Усть-Илимске27 Января 2020, 15.44
Усть-Илимск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усть-Илимска, подозреваемый в убийстве троих знакомых, арестован. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Тулуне на пожаре в частном доме едва не сгорела целая семья27 Января 2020, 12.53
2020-01-27-05-06-32
Тулун, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне утром 27 января загорелся частный дом. На пожаре пострадали хозяева и их дети, все госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Иркутянка пожаловалась в Следственный комитет на некачественные услуги остеопата27 Января 2020, 11.55
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по жалобе 33-летней жительницы областного центра на некачественные услуги со стороны остеопата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудник салона сотовой связи в Иркутске продал на сторону данные абонентов27 Января 2020, 11.39
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к двум годам условно 20-летнего специалиста офиса продаж компании сотовой связи, которого признал виновным в неправомерном доступе к базе данных клиентов и нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщает пресс-служба суда.
ГУФСИН: численность осужденных в Иркутской области в 2019 году снизилась на 6,4%26 Января 2020, 17.00
Иркутская область, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Численность осужденных в Иркутской области в 2019 году снизилась на 6,4%. Также впервые за несколько лет отмечено снижение количества лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В колонию Иркутского района с помощью пневмопушки пытались доставить наркотики, алкоголь и мобильные телефоны26 Января 2020, 15.02
Иркутский район, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники оперативного отдела ИК-19 ГУФСИН по Иркутской области в поселке Маркова вместе с коллегами из дорожно-патрульной службы в ночь на 19 января остановили на прилегающей к колонии территории автомобиль Тойота Филдер с двумя мужчинами 20 и 28 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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