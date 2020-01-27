|Погода
|28.01.2020
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В Иркутске 28 января днём до -9°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья +3°
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Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью -14,-16°, днём -7,-9°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 28 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -21,-26°, местами -11,-16°, днём -4,-9°, в пониженных формах рельефа -13,-18°, в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде +3,-2°.
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