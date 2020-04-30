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29.04.2020

В Иркутске 29 апреля потеплеет до +25°

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +23,+25°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днём +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°, в Катангском районе +7,+12°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в первый день мая ожидается небольшой дождь с ветром30 Апреля 2020, 18.07
2020-04-30-10-11-38
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 мая ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +19,+21°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Что ждет россиян в мае: какие изменения в законодательстве вступают в силу01 Мая 2020, 07.34
Интернет, 01.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В мае вступают в силу изменения в правила перевозки пассажиров, покупки билетов на поезд, маркировки велосипедов и питания детей в школах, денежных переводах. Об основных изменениях – в подборке «Афанасий Бизнес».
Жителям Приангарья разрешили в майские праздники поехать на дачи30 Апреля 2020, 17.55
2020-04-30-10-01-18
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области поездки на дачу на майские праздники не запрещены, но меры безопасности необходимо соблюдать неукоснительно. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев, сообщает его пресс-служба.
Спрос на покупку и аренду загородной недвижимости вырос в Свердловской области и зарубежом30 Апреля 2020, 10.21
Свердловская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловской области вырос спрос на покупку и аренду загородной недвижимости. Рынок продажи здесь эксперты считают более насыщенным. Много покупателей появилось из тех, кто понимает, что в отпуск уехать пока не сможет. Спрос наблюдается не только на загородные дома, но также и на земельные участки.
Для геймеров вводят ограничения на азартные игры30 Апреля 2020, 10.31
Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На период карантина онлайн-казино стали гораздо популярнее. Сейчас многие рассматривают азартные игры как хороший способ развлечься и даже подзаработать немного денег. Несмотря на это, на просторах интернета есть сайты мошенники, которые завлекают игроков щедрыми бонусами и в конечном итоге оставляют их ни с чем. Чтобы этого не произошло, лучше заранее изучить рейтинги онлайн-казино и выбрать наиболее предпочтительное, это можно сделать здесь igra.vse-onlinecazino.com. Из-за пандемии COVID-19 игорные сайты пользуются большим спросом, поэтому власти разных стран стараются принять меры для защиты своих граждан в такое непростое время.
Метеорологи: в первой декаде мая в Иркутской области ожидается похолодание30 Апреля 2020, 15.47
2020-04-30-07-54-44
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В первой декаде мая в Иркутской области ожидается неустойчивая погода, синоптики прогнозируют понижение температур, дожди и ветра. Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
В Иркутской области усилен режим самоизоляции30 Апреля 2020, 15.17
2020-04-30-07-23-19
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ужесточат ограничения в рамках режима самоизоляции во время майских праздников.
В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 11 мая30 Апреля 2020, 12.52
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Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой продлен в Иркутской области до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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Рейтинг «Единой России» вырос в Иркутской области30 Апреля 2020, 21.42
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» в Иркутской области впервые с октября 2019 года показала рост популярности. Сейчас её поддерживают 44% населения, это на 10% больше, чем ранее. Об этом стало известно по результатам социологических замеров, которые провёл фонд «Общественное мнение» во всех регионах.
Руслан Болотов вступит в должность мэра Иркутска 1 мая30 Апреля 2020, 20.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Иркутска Руслана Болотова состоится 1 мая. Об этом 30 апреля на заседании думы города сообщила заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Краснопёрова.
Думу Иркутска снова возглавил Евгений Стекачёв30 Апреля 2020, 20.00
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Евгений Стекачёв занял пост председателя думы седьмого созыва вместо подавшего в отставку Дмитрия Ружникова. За него на заседании 30 апреля проголосовали 26 народных избранников.
Дмитрий Ружников ушёл с поста спикера думы Иркутска30 Апреля 2020, 19.03
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников на заседании думы Иркутска 30 апреля сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию.
Мэром Иркутска избрали Руслана Болотова30 Апреля 2020, 18.31
2020-04-30-10-19-39
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Иркутска депутаты областного центра 30 апреля избрали Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра.
Сергей Сокол обсудил с представителями территорий Приангарья вопросы деятельности «Единой России»30 Апреля 2020, 15.37
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Селекторное совещание с представителями местных исполкомов «Единой России», посвященное вопросам текущей деятельности партии, провел секретарь Иркутского регионального отделения Сергей Сокол.
В думе Иркутска началась процедура выборов мэра30 Апреля 2020, 12.00
2020-04-30-04-02-21
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутска на заседании 30 апреля приступили к процедуре выборов мэра областного центра.
Современный Китай: мифы и реальность
В жилом секторе Зимы произошел крупный пожар30 Апреля 2020, 21.10
2020-04-30-13-28-45
Зима, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Большой пожар ликвидируют в жилом секторе Зимы. Огнем было охвачено 800 квадратных метров.
В Иркутской области нашли пропавших чиновников из Усть-Кута, подозреваемых в поджоге леса01 Мая 2020, 08.02
Усть-Кутский район, 01.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители администрации Усть-Кутского района Иркутской области сообщили, что местонахождение пропавших местных чиновников Михаила Барса и Екатерины Анисимовой установлено.
В Иркутской области зарегистрировано семь лесных пожаров30 Апреля 2020, 10.57
2020-04-30-03-06-05
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 30 апреля зарегистрировано семь лесных пожаров.
В Нижнеилимском районе семья попала в больницу из-за взрыва самогонного аппарата29 Апреля 2020, 17.23
2020-04-29-09-35-19
Нижнеилимский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двое взрослых и двое детей оказались в больнице после взрыва самогонного аппарата в одном из домов посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района.
В двух садоводствах в Иркутской области на пожарах погибли три человека29 Апреля 2020, 15.40
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух садоводствах Иркутской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Туристов заподозрили в лесном пожаре в Шелеховском районе29 Апреля 2020, 15.31
2020-04-29-07-39-24
Шелеховский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Группу туристов, сплавлявшихся по реке Иркут, заподозрили в возникновении лесного пожара. За нарушение особого противопожарного режима на них составлен протокол, есть вероятность возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба полиции.
Чиновника администрации Усть-Кутского МО проверяют на причастность к поджогу сухой травы рядом с лесом29 Апреля 2020, 13.28
2020-04-29-05-33-15
Усть-Кутский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе следователи СУ СКР по Иркутской области устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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