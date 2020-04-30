|Погода
|29.04.2020
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В Иркутске 29 апреля потеплеет до +25°
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Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +23,+25°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днём +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°, в Катангском районе +7,+12°.