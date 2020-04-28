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28.04.2020

В Иркутске 29 апреля воздух прогреется до +25°

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +23,+25°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днём +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°, в Катангском районе +7,+12°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 29 апреля воздух прогреется до +25°28 Апреля 2020, 17.52
2020-04-28-09-50-58
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днём +23,+25°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Репутация в интернете очень важна для компаний, ведущих международную деятельность 28 Апреля 2020, 11.32
Интернет, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичный имидж часто играет огромную роль в ведении бизнеса, продвижении и построении карьеры отдельного человека. И поэтому востребованностью пользуется сейчас такая услуга, как управление репутацией в интернете.
Компания РУСАЛ открыла горячую линию AntiCovir1928 Апреля 2020, 18.00
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ открыла горячую линию по вопросам противодействия коронавирусу  для сотрудников и жителей регионов присутствия. Позвонив по бесплатному номеру 8-800-234-07-25  можно проконсультироваться со специалистами по вопросам, связанным с профилактикой вируса, узнать о наиболее эффективных способах и методах защиты.
Депутат Василий Донских собрал 200 продуктовых наборов для нуждающихся семей микрорайона Первомайский28 Апреля 2020, 17.43
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двести продовольственных наборов собрал депутат думы Иркутска по избирательному округу №26 Василий Донских для нуждающихся семей микрорайона Первомайский. Кроме того, на средства депутата закуплены антисептики, маски и перчатки, которые также вошли в наборы, сообщает пресс-служба думы.
Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству проведенных на COVID-19 тестов28 Апреля 2020, 17.32
-covid-19-
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству проведенных на COVID-19 тестов. С начала эпидпериода в Приангарье проведено более 40 тысяч исследований.
Игорь Кобзев: условия пребывания пациентов на карантине в ГКБ № 9 проверят специалисты28 Апреля 2020, 17.24
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Условия пребывания пациентов на карантине в городской клинической больнице № 9 проверят специалисты. Карантинные меры в лечебном учреждении продлятся до 10 мая. Врачи должны убедиться, что все пациенты здоровы и не опасны для общества. Об этом стало известно 28 апреля, во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории Иркутской области.
ИГМУ проверит иммунитет жителей Приангарья к коронавирусу28 Апреля 2020, 16.37
2020-04-28-08-40-42
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный медицинский университет начал сбор сывороток крови жителей Приангарья, чтобы исследовать их на предмет возникновения антител, способствующих устойчивости организма к коронавирусу.
Иркутский областной онкологический диспансер продолжает принимать пациентов28 Апреля 2020, 16.34
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной онкологический диспансер продолжает принимать пациентов. Проводятся операции, сеансы химио- и лучевой терапии. Об этом сообщила главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко.
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Евгений Стекачев и Александр Перевалов претендуют на пост спикера думы Иркутска28 Апреля 2020, 11.24
2020-04-28-03-29-39
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Евгений Стекачев и Александр Перевалов претендуют на пост спикера думы Иркутска. Об этом Телеинформу рассказали в пресс-службе думы.
Руслан Болотов, Антон Логашов и Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска27 Апреля 2020, 13.50
2020-04-27-05-53-44
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.
Реготделениям политических партий в Приангарье продлили сроки представления финотчетов за первый квартал 2020 года27 Апреля 2020, 13.03
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок представления финансовых отчетов за первый квартал 2020 года для региональных отделений политических партий в Иркутской области продлен до 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Соцсети: Дмитрий Ружников подал в отставку с поста спикера думы Иркутска24 Апреля 2020, 21.36
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских соцсетях появилась информация о том, что председатель думы города Дмитрий Ружников принял решение покинуть пост спикера.
В Иркутске начался конкурсный отбор кандидатур на замещение должности мэра города24 Апреля 2020, 11.49
2020-04-24-03-57-23
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности мэра Иркутска начала специальная комиссия 24 апреля в 9.00.
Мэры трёх муниципалитетов Иркутской области поучаствуют в праймериз «Единой России»23 Апреля 2020, 13.12
2020-04-23-05-22-37
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» 23 апреля зарегистрировал очередных участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы. Среди зарегистрировавшихся – мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, мэр Заларинского района Владимир Самойлович и мэр Зиминского района Наталья Никитина, сообщает пресс-служба реготделения.
Программы кандидатов на пост мэра Иркутска выложили в широкий доступ22 Апреля 2020, 15.53
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все кандидаты на должность мэра Иркутска представили свои программы. Документы опубликованы на официальном портале администрации города в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Об этом сообщает пресс-служба думы.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Теймур Магомедов: причина лесных пожаров в Качугском районе – преднамеренные поджоги28 Апреля 2020, 16.15
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Самая сложная ситуация с лесными пожарами в Иркутской области сегодня в Качугском районе. Причина – преднамеренные поджоги.
В Ангарске 25 апреля на обочине сбили двух пешеходов, один человек погиб28 Апреля 2020, 13.32
Ангарск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Ангарска задержали 39-летнего водителя, который сбил на обочине двух пешеходов поздно вечером 25 апреля. В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области поля опахивают для предотвращения пожаров28 Апреля 2020, 11.49
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проводится противопожарная опашка используемых земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
С начала пожароопасного сезона в Иркутской области выявлено 30 нарушений правил пожарной безопасности28 Апреля 2020, 10.32
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Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 10 апреля 2020 года в Иркутской области сотрудники лесной охраны провели 218 проверок в лесах и прилегающих территориях. Во время рейдов выявлено 30 нарушений, составлено 30 протоколов по статье 8.32 КоАП, сообщает пресс-служба губернатора.
В Черемхово сняли с поезда жителя Свирска, перевозившего более двух килограммов марихуаны28 Апреля 2020, 08.00
Черемхово, Свирск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные полицейские задержали на перегоне станции Черемхово-Макарьево ВСЖД 30-летнего жителя Свирска. При нем обнаружили и изъяли более двух килограммов марихуаны.
Житель Бодайбинского района утопил машину на закрытой переправе на реке Витим27 Апреля 2020, 17.32
Бодайбинский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Мамакан Бодайбинского района утопил свой автомобиль «ВАЗ-21099» на закрытой переправе на реке Витим. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Затолкали в багажник и возили по городу: четверых иркутян подозревают в похищении мужчины27 Апреля 2020, 16.21
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержаны подозреваемые в похищении мужчины. Уголовное дело СУ СКР по Иркутской области возбудило в отношении четырех молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет, сообщает пресс-служба ведомства.
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