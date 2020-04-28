В Иркутске 29 апреля воздух прогреется до +25°

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Условия пребывания пациентов на карантине в городской клинической больнице № 9 проверят специалисты. Карантинные меры в лечебном учреждении продлятся до 10 мая. Врачи должны убедиться, что все пациенты здоровы и не опасны для общества. Об этом стало известно 28 апреля, во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории Иркутской области.