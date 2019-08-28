|Погода
|29.08.2019
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В Иркутске 29 августа без осадков, днем +23,+25°
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Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +23,+25°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 29 августа – переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в западных районах местами ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении до +2°, днем +23,+28°, при облачной погоде +16,+21°.
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