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29.08.2018

В Иркутске 29 августа утром и днем дождь, около +22°

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 августа ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура +13,+15°, утром и днем небольшой дождь, ветер западный,  северо-западный 6-11 м/с, температура +20,+22°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 29 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в западных и центральных, днем по области   в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с,  порывы 11-16  м/с. Температура ночью +11,+16°, в пониженных формах рельефа +3,+8°, днем +18,+23°, при уменьшении облачности до +28°.

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