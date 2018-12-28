В Иркутске 29 декабря без осадков, днём -21,-23°

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -30,-32°, днём -21,-23°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, в отдельных районах небольшой снег, утром местами туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -29,-34°, при прояснении до -39°, в северных районах при облачной погоде -23,-28°, днём -20,-25°, местами -30,-35°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до -13°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: