В Иркутске 29 марта пасмурно, небольшой мокрый снег

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»),- В Иркутске 29 марта ночью пройдет снег, днем переменная облачность, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью -3,-5°, днем столбик термометра поднимется до +2,+4°. По данным иркутского УГМС, в Иркутской области 29 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, в центральных и южных районах 11-16 м/с, поземки. Ночью похолодает до -3,-8°, местами до -11,-16°, в северо-восточных районах – до -15,-20°. Днем ожидается +1,+6°, в пониженных формах рельефа -3,-8°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: