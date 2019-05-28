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28.05.2019

В Иркутске 29 мая потеплеет

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, в пригородной зоне до -1°, заморозки, днём +17,+19°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно в виде дождя. В отдельных районах: утром туман, днём грозы. Ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы ночью до 12 м/с, днём 9-14 м/с. Температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа до -4°, заморозки, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 29 мая потеплеет28 Мая 2019, 18.06
-29-
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, в пригородной зоне до -1°, заморозки, днём +17,+19°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Студенческие отряды ИГУ получили направления на работу28 Мая 2019, 16.23
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Студенческие отряды Иркутского госуниверситета получили направления на работу.
200 деревьев высадили сотрудники РУСАЛа на Центральном проспекте в Шелехове28 Мая 2019, 16.01
200-
Шелехов, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 25 мая в Шелехове в очередной раз состоялась экологическая акция компании РУСАЛ «Зеленая волна». Участники акции – сотрудники Иркутского алюминиевого завода – высадили на Центральном проспекте у бассейна «Лазурный» 150 дубов и 50 многолетних кустарников.
В Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец»28 Мая 2019, 15.46
Братск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Начни лето с добрых дел!» – под таким лозунгом в Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец». Он организован Центром социальных программ РУСАЛа.
Военные поблагодарили Сергея Левченко и Минлеса Приангарья за помощь в защите стратегического объекта от пожара28 Мая 2019, 15.10
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Командование главного центра предупреждения о ракетном нападении выразило благодарность губернатору Иркутской области Сергею Левченко и региональному министерству лесного комплекса за помощь в защите объекта системы предупреждения о ракетном нападении от лесного пожара.
В Бурятии открыли первый в России шаманский храм28 Мая 2019, 13.22
2019-05-28-05-25-46
Бурятия, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ 26 мая открыли первый в России шаманский храм «Тэнгэриин Ордон», или «Дворец Неба». Об этом сообщается на странице организации шаманов «Тэнгэри» в соцсети «ВКонтакте».
Пенсионерка из Бурятии покорила Эверест28 Мая 2019, 12.54
2019-05-28-05-08-36
Бурятия, Непал, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Бурятии Людмила Исакова покорила Эверест в 59 лет. Об этом сообщается на странице Центра молодёжного туризма «Байкал» в соцсети «ВКонтакте».
День пограничника отметили в Иркутске28 Мая 2019, 12.26
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске у мемориала «Вечный огонь Славы» 27 мая состоялась культурно-патриотическая акция «Боевой расчет».
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Сотрудники региональной приемной «Единой России» провели выездной прием граждан в Слюдянке28 Мая 2019, 16.57
Слюдянка, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 27 мая провели выездной прием граждан в Слюдянке.
Сергей Левченко в апреле спустился на пять пунктов в рейтинге «Медиалогии»28 Мая 2019, 13.10
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в апреле спустился на пять пунктов вниз в рейтинге упоминаемости в соцсетях глав субъектов РФ.
Иркутянам в «Единой России» рассказали о порядке получения путевок на санаторно-курортное лечение28 Мая 2019, 12.43
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель управляющего Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Ковтун провела прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области.
В «Единой России» 31 мая пройдет Единый день юридической помощи обманутым дольщикам28 Мая 2019, 11.29
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 20 регионах Российской Федерации 31 мая партия «Единая Россия» во второй раз проведет Единый день юридической помощи гражданам-участникам долевого строительства многоквартирных домов, права которых нарушены.
Дмитрий Мезенцев в качестве нового российского посла прибудет в Минск 2 июня28 Мая 2019, 10.29
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Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев в качестве нового российского посла прибудет в Минск 2 июня.
Назначен новый председатель Нижнеудинского городского суда28 Мая 2019, 11.15
Нижнеудинск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Новым председателем Нижнеудинского городского суда назначена Олеся Брыкина.
В «Единой России» проверят состояние детских площадок по всей России, включая Иркутскую область27 Мая 2019, 17.09
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца июня 2019 года активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» проведут проверку состояния детских площадок в 85 регионах.
Современный Китай: мифы и реальность
Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска28 Мая 2019, 18.01
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Самолет Boeing авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем 28 мая.
В Черемховском районе летчик-наблюдатель обнаружил поджигателей леса28 Мая 2019, 17.55
Черемховский район, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Летчик-наблюдатель, возвращаясь с авиапатрулирования лесопожарной обстановки в Черемховском районе, увидел, как недалеко от маршрута поднимается дым от нового очага недалеко от деревни Поморцева.
В Иркутской области вновь выпал ребенок из окна28 Мая 2019, 13.25
Иркутский район, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Сергиев Посад в Иркутском районе из окна выпал ребенок.
По Иркутску прокатилась новая волна ложных минирований28 Мая 2019, 11.58
2019-05-28-04-12-34
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 27 мая из-за сообщений о минировании эвакуировали посетителей пяти объектов – четырёх торговых центров и аэропорта. Об этом Телеинфому сообщил источник в правоохранительных органах.
В Иркутской области лесными пожарами охвачено свыше 1,7 тысячи гектаров28 Мая 2019, 12.05
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 28 мая, лесными пожарами охвачено свыше 1,7 тысячи гектаров.
В Иркутске бандит пытался ограбить павильон электротоваров28 Мая 2019, 10.15
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске неизвестный мужчина пытался ограбить павильон электротоваров – его ищет полиция.
Подростка подозревают в поджоге деревянных построек в иркутском селе Никольск27 Мая 2019, 16.40
Иркутский район, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в поджоге двух деревянных строений в селе Никольск Иркутского района. Пожар едва не перешёл в лесной фонд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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