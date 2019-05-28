В Иркутске 29 мая потеплеет

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,+3°, в пригородной зоне до -1°, заморозки, днём +17,+19°. По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие и умеренные осадки ночью в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно в виде дождя. В отдельных районах: утром туман, днём грозы. Ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы ночью до 12 м/с, днём 9-14 м/с. Температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа до -4°, заморозки, днём +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: