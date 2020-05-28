|Погода
|28.05.2020
|
|
В Иркутске 29 мая ветрено и дождливо
|
Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 мая ожидается переменная облачность, временами слабый дождь, ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +14,+16°.
По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами небольшие дожди, в северных районах и в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ночью с мокрым снегом, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении 0,-5°, заморозки, днём +12,+17°, местами +5,+10°.
Тэги: