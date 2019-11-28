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29.11.2019

В Иркутске 29 ноября днём -10,-12°

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 ноября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшой снег, ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -16,-18°, днём -10,-12°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 29 ноября ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем в южных районах небольшой снег, ветер северо-западный, в северных районах юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днём -8,-13°, местами -18,-23°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 29 ноября днём -10,-12°29 Ноября 2019, 07.00
2019-11-28-11-05-42
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 ноября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшой снег, ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -16,-18°, днём -10,-12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Депутат Госдумы – о том, когда в России 31 декабря может стать выходным днём29 Ноября 2019, 08.00
Интернет, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из авторов законопроекта о переносе выходного дня на 31 декабря вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал, когда будет решён данный вопрос. По его словам, все зависит от желания правительства пойти на встречу своим гражданам, сообщают argumenti.ru.
В Иркутске «социальные» сироты будут обеспечены бесплатным питанием в школах28 Ноября 2019, 16.26
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 28 ноября утвердила предложение мэрии обеспечить бесплатным питанием в школах детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Спасителей маленькой иркутянки от похитителя наградили полицейские28 Ноября 2019, 12.26
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области и представители Общественного совета при ведомстве наградили ученика иркутской школы №37 Вячеслава Дорошенко и 28-летнего Глеба Сизых, которые спасли от похитителя девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Иркутск назван среди лидеров по качеству жизни28 Ноября 2019, 11.52
2019-11-28-03-55-26
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск вошёл в ТОП-10 рейтинга качества жизни, подготовленного Финансовым университетом при правительстве РФ.
На станции Иркутск-Сортировочный установили новый паровоз-памятник28 Ноября 2019, 08.00
2019-11-27-10-36-27
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Паровоз серии Л «Победа» установили  в музее под открытым небом у локомотивного депо Иркутск-Сортировочный в микрорайоне Ново-Ленино. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
СМИ: материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году28 Ноября 2019, 07.30
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальные вопросы, рассказала, что индексация материнского семейного капитала возобновится с 2020 года. Индексация идет на размер инфляции, если какая-то часть маткапитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться, пишут argumenti.ru.
Жителям Приангарья предлагают отпраздновать Новый год радостно и экологично27 Ноября 2019, 16.26
2019-11-27-08-47-11
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Иркутской области предлагают готовиться к Новому Году и проводить его так, чтобы он был радостнее и экологичнее, а подарки – оригинальнее.
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В Иркутске обсудили практику применения антикоррупционного законодательства в регионе28 Ноября 2019, 17.18
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Практику правоприменения закона Иркутской области о подаче сведений о доходах и расходах муниципальными служащими обсудили в региональном парламенте за круглым столом.
Внесены изменения в регламент думы Иркутска28 Ноября 2019, 16.37
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В регламент думы Иркутска внесены изменения, касающиеся порядка назначения на должности в этом представительном органе.
Вопрос о смене статуса Большого Луга и Балаганска рассмотрят на сессии ЗС 4 декабря28 Ноября 2019, 16.04
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержат присвоение статуса сельского поселения рабочим посёлкам Большой Луг и Балаганск. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол во время встречи с жителями Большого Луга, сообщает пресс-служба ЗС.
Минстрой РФ проверяет, куда Иркутская область потратила деньги на устранение последствий наводнения28 Ноября 2019, 15.43
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минстрой России проводит проверку по факту использования средств федерального бюджета, выделенных на устранение последствий летнего наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Депутат Андрей Лабыгин подал в суд на думу Иркутска28 Ноября 2019, 15.14
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска принял в производство иск депутата Андрея Лабыгина на думу Иркутска. Об этом сообщается в материалах суда.
За два дня в приёмную «Единой России» в Усть-Илимске обратились 20 горожан28 Ноября 2019, 15.22
Усть-Илимск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За два дня в Усть-Илимскую местную общественную приёмную партии «Единая Россия» обратились 20 горожан. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Фонд Андрея Чернышева организует театральные каникулы для детей Братского района28 Ноября 2019, 13.05
Братский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках социального проекта «Театральные каникулы детям сельских территорий «Театр дарит доброту» более 1 тысячи детей посетят спектакль об этикете. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Современный Китай: мифы и реальность
Четверо иркутян получили сроки за жесткое убийство двух мужчин28 Ноября 2019, 17.58
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Четверо иркутян получили уголовные сроки за убийство, незаконное лишение человека свободы и укрывательство преступлений. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Облсуд отправил 59-летнего жителя Приангарья на 18 лет в колонию строгого режима за двойное убийство28 Ноября 2019, 17.33
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил местного 59-летнего жителя к 18 годам в колонии строгого режима за убийство двух человек из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По факту гибели жителя Куйтунского района и его детей на пожаре возбуждено уголовное дело28 Ноября 2019, 16.39
Куйтунский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту гибели двоих детей и отца в результате пожара в частном доме Куйтунского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутске ищут мужчину, пропавшего ещё в августе28 Ноября 2019, 15.50
2019-11-28-08-04-17
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают 56-летнего Геннадия Суворова, который в августе 2019 года  приехал на заработки в областной центр и исчез. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По ДТП с кадетским автобусом в Усольском районе проводится доследственная проверка28 Ноября 2019, 15.07
Усольский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту автоаварии в Усольском районе с участием автобуса с кадетами и легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Куйтунского района и двое его сыновей сгорели на пожаре в собственном доме28 Ноября 2019, 13.17
Куйтунский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Малая Кочерма Куйтунского района 26 ноября сгорел жилой дом. На пожаре погибли 47-летний мужчина и двое его сыновей двух и пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Иркутянин подозревается в убийстве дворняжки28 Ноября 2019, 12.06
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 42-летний местный житель застрелил собаку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животными повлекшее его гибель, сообщает пресс-служба полиции.
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