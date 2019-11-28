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|28.11.2019
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В Иркутске 29 ноября ожидается небольшой снег
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Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 ноября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшой снег, ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -16,-18°, днём -10,-12°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 29 ноября ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем в южных районах небольшой снег, ветер северо-западный, в северных районах юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днём -8,-13°, местами -18,-23°.
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