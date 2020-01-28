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29.01.2020

В Иркутске 29 января днём -6,-8°

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -13,-15°, днём -6,-8°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, в Киренском, верхнеленских, северо-восточных районах -24,-29°, при натекании облачности -16,-21°, днём -4,-9°, в пониженных формах рельефа -14,-19°, в Тайшетском, Чунском районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1,-6°, при облачной погоде до -12°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 29 января днём -6,-8°29 Января 2020, 07.01
2020-01-28-10-12-26
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -13,-15°, днём -6,-8°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Анод Reflex и немного о нагревателях немецкой компании28 Января 2020, 13.35
-reflex-
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Водонагреватели немецкой компании Reflex сочетают функциональность, безупречное качество, высокую производительность и экономное потребление энергии. Продолжительный срок службы достигается благодаря использованию прочной стали и особым покрытиям наружной и внутренней поверхности бака. Важную роль в увеличении ресурса водонагревателей играет анод Reflex. Он не требует обслуживания и обеспечивает защиту емкостей от появления коррозии.
Биологи заявили, что эпидемия коронавируса только начинается29 Января 2020, 07.33
Интернет, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Китайские биологи из Академии наук КНР начали исследование генома коронавируса 2019-nCoV и пришли к неутешительным результатам.
Не реагировать нельзя, дорабатывать надо: в Иркутске обсудили новый законопроект о домашнем насилии28 Января 2020, 17.44
2020-01-28-09-51-11
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в органы полиции в 2019 году поступило более тысячи заявлений о домашнем насилии. На бытовой почве было совершено 47 убийств, в 231 случае жертвы получили тяжкий вред здоровью. Побои и насильственные действия в семье в России – явление, к сожалению, не редкое. Законопроект, призванный снизить количество таких преступлений, уже рассматривается на федеральном уровне. Но документ требует доработок, считают иркутские эксперты.
В Иркутской области около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями28 Января 2020, 17.45
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила врач-детский онколог отделения психологии Иркутской детской областной больницы Светлана Ованесян.
На ВСЖД принимают меры по предупреждению распространения коронавируса 28 Января 2020, 17.35
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На вокзалах приграничных дорог, в том числе – Восточно-Сибирской – проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия в связи с угрозой коронавируса.
Виктория Дворниченко: рак на ранних стадиях в Иркутской области выявляют почти в 54% случаев28 Января 2020, 17.28
-54-
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года на ранних стадиях рак выявляли чуть чаще, чем в половине случаев. Чаще всего жители Приангарья страдают от опухоли легких, кожи и желудка. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила главный врач Иркутского онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу на случай ухудшения ситуации с гриппом или выявления коронавируса28 Января 2020, 17.15
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 28 января поручил областному министерству здравоохранения незамедлительно организовать мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией.
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Депутаты думы Иркутска намерены усилить работу с жителями и мэрией города в своих округах28 Января 2020, 11.08
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены повысить эффективность работы с жителями своих избирательных округов, оперативность реагирования на обращения горожан и исполнения их наказов, а также усилить работу с мэрией и комитетами по управлению административными округами.
Три иркутянина вышли в финал «Лидеров России»28 Января 2020, 08.00
Новосибирск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России-2020», прошедших в суперфинал от Сибирского федерального округа (СФО). Три из них – из Иркутской области, сообщают организаторы.
На январской сессии Заксобрания Иркутской области рассмотрят 37 вопросов27 Января 2020, 17.00
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области утвердила предварительную повестку 26-й сессии, запланированной на 29 января. Всего в проект повестки включено 37 вопросов, сообщает пресс-служба регпарламента.
Мэра Усольского района оштрафовали за игнорирование требований прокуратуры27 Января 2020, 16.29
Усольский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэра Усольского района Виталия Матюху оштрафовали на две тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению нарушений градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поправки в Устав города по выборам мэра Иркутска рекомендовано принять думе 30 января27 Января 2020, 12.06
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку рекомендовала думе Иркутска привести Устав города в соответствие с областным законодательством. Поправки обсудили 27 января. Заседание провел председатель комиссии, заместитель спикера думы Иркутска Сергей Юдин, сообщает пресс-служба представительного органа власти.
В Иркутской области 22 марта пройдут муниципальные выборы27 Января 2020, 11.06
-22-
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Серия муниципальных выборов пройдет в Иркутской области 22 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске26 Января 2020, 15.15
Братск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Братске. Его сопровождают мэр города Сергей Серебренников и председатель думы Братска Лариса Павлова. Глава региона планирует провести ряд встреч с братчанами и посетить несколько социальных учреждений города, сообщает пресс-служба братской мэрии.
Современный Китай: мифы и реальность
Замминистра природных ресурсов РФ заявил, что пожароопасный сезон 2020 года в Приангарье обещает быть непростым28 Января 2020, 17.50
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко заметил, что пожароопасный сезон в Иркутской области в 2020 году обещает быть непростым. Свое видение ситуации он озвучил на заседании КЧС, которое состоялось 28 января в правительстве региона.
На пожаре под Ангарском погибла пожилая женщина28 Января 2020, 17.30
Ангарск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На пожаре в Мегете Ангарского городского округа 27 января погибла пожилая женщина, еще один человек пострадал.
На ВСЖД после схода вагонов под Ангарском возобновили движение поездов28 Января 2020, 16.30
Ангарск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На ВСЖД возобновили движение поездов после схода с рельсов 30 вагонов с углем под Ангарском
Под Ангарском с рельсов сошли 30 вагонов с углем28 Января 2020, 15.40
-30-
Ангарск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Мегете Ангарского городского округа с рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда с углем.
В Усольском районе в ходе попойки двое собутыльников зарезали других трех28 Января 2020, 13.08
Усольский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Белореченский Усольского района в ходе попойки двое собутыльников зарезали других трех.
В Зиминском районе за превышение должностных полномочий под суд отправится экс-начальник колонии28 Января 2020, 12.35
Зиминский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший начальник одной из колоний ГУФСИН по Иркутской области, расположенной в Зиминском районе, отправится под суд за превышение должностных полномочий.
В Зиминском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся28 Января 2020, 11.51
Зиминский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе ищут водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия.
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