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|28.01.2020
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В Иркутске 29 января переменная облачность, без осадков
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Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -13,-15°, днём -6,-8°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, в Киренском, верхнеленских, северо-восточных районах -24,-29°, при натекании облачности -16,-21°, днём -4,-9°, в пониженных формах рельефа -14,-19°, в Тайшетском, Чунском районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1,-6°, при облачной погоде до -12°.
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