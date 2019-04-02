В Иркутске 3 апреля испортится погода

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 апреля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью 0,-2°, днем +7,+9°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 3 апреля – переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днем небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, по югу в виде мокрого снега и дождя, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных, северо-западных, центральных районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, метели, ночью в южных, верхнеленских районах юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +2,-3°, при прояснении -8,-13°, в западных районах при облачной погоде до +5°, днем +4,+9°, местами -3,+2°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: