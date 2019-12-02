В Иркутске 3 декабря небольшой снег, днем -8,-10°

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 декабря ожидается переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -12,-14°, днем -8,-10°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 3 декабря – переменная облачность, ночью снег, в западных, северных районах местами небольшой снег, днем местами небольшой снег, в Катангском и северо-восточных районах в течение суток без осадков, утром местами туман, ветер северо-западный, северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в северных и верхнеленских районах -25,-30°, при прояснении -35,-40°, в Братском районе при облачной погоде -15,-20°, днем -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в Киренском, Катангском и северо-восточных районах ночью -41,-46°, днем -27,-32°, в пониженных формах рельефа до -37°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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