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02.12.2019

В Иркутске 3 декабря обещают небольшой снег

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 декабря ожидается переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -12,-14°, днем -8,-10°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 3 декабря – переменная облачность, ночью снег, в западных, северных районах местами небольшой снег, днем местами небольшой снег, в Катангском и северо-восточных районах в течение суток без осадков, утром местами туман, ветер северо-западный, северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура ночью -11,-16°, при прояснении -21,-26°, в северных и верхнеленских районах -25,-30°, при прояснении -35,-40°, в Братском районе при облачной погоде -15,-20°, днем -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в Киренском, Катангском и северо-восточных районах ночью -41,-46°, днем -27,-32°, в пониженных формах рельефа до -37°.

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В Иркутске 3 декабря обещают небольшой снег02 Декабря 2019, 17.52
-3-
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 декабря ожидается переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -12,-14°, днем -8,-10°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Метеорологи: ноябрь в Иркутской области выдался холоднее обычного02 Декабря 2019, 16.20
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ноябрь в Иркутской области отличался «температурными качелями» и был весьма контрастен. Однако в целом месяц оказался холоднее обычного. Об этом на пресс-конференции 2 декабря рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
Роспотребнадзор: жители Приангарья к концу ноября стали чаще простужаться02 Декабря 2019, 15.37
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировали 15 тысяч 363 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога на 50%. В Иркутске – 5957 случаев ОРВИ, в том числе 4440 – среди детей.
Снегопад в Иркутске начнёт ослабевать к утру 3 декабря02 Декабря 2019, 15.49
-3-
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь с 1 на 2 декабря выпало 8 мм снега, по области – до 10 мм, что считается сильным снегопадом. Он будет продолжаться до конца 2 декабря, а также в ночь на 3 декабря. Затем осадки начнут ослабевать. Об этом 2 декабря на пресс-конференции рассказала начальник отдела метеопрогнозов Иркутского УГМС Анна Бабанова.
В Иркутске подвели итоги третьего молодежного форума02 Декабря 2019, 15.06
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий городской молодежный форум завершился в Иркутске. На торжественной церемонии закрытия девять молодежных проектов получили гранты на общую сумму 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Итогом форума стала разработанная участниками стратегия развития молодежной политики областного центра до 2021 года.
Социальные проекты Иркутска и Ангарска вошли в число призеров нацпремии «Гражданская инициатива»02 Декабря 2019, 13.33
Иркутск, Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве 1 декабря подвели итоги седьмой национальной премии «Гражданская инициатива». В число 13-ти призеров вошли два социальных проекта из Иркутской области.
Сергей Левченко: Иркутская область готова оказать помощь пострадавшим в автокатастрофе в Забайкалье02 Декабря 2019, 12.27
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область готова оказать помощь пострадавшим в автоаварии в Забайкалье. Об это заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.
Молодогвардейцы запустили в России благотворительную акцию «Все сбудется»02 Декабря 2019, 12.13
Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтеры фонда «Молодой Гвардии Единой России» «Добро в действии» по всей стране запустили масштабную благотворительную акцию «Все сбудется», которая направлена на оказание адресной помощи нуждающимся, а также на организацию праздничных мероприятий и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела.
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Комитет ЗС по госстроительству не поддержал идею об открытом голосовании по всем вопросам на сессиях02 Декабря 2019, 16.27
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Профильный комитет Законодательного собрания Иркутской области не поддержал инициативу депутатов фракции КПРФ о том, чтобы все голосования на сессиях областного парламента были открытыми.
Иркутские единороссы провели мониторинг весового оборудования02 Декабря 2019, 15.23
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» провели общественный мониторинг весового оборудования в пяти разных торговых точках Иркутска.
«РосКвиз» ко Дню рождения «Единой России» провели в Куйтуне02 Декабря 2019, 13.13
Куйтунский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйтунское местное отделение «Единой России» совместно со сторонниками партии 1 декабря провело интеллектуальную игру «РосКвиз», приуроченную ко дню 18-летия партии. В игре приняли участие 11 команд со всего района, среди участников – учителя, воспитатели и школьники.
Парламентариям Приангарья рекомендуют принять законопроекты о смене статусов поселков Балаганск и Большой Луг02 Декабря 2019, 13.05
Балаганский район, Шелеховский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области рекомендовано принять законопроекты о смене статусов поселков Балаганск Балаганского района и Большой Луг Шелеховского района с городских на сельские поселения.
В Тулун 2 декабря приехал полпред президента в СФО Сергей Меняйло02 Декабря 2019, 11.14
-2-
Тулун, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 2 декабря находится с рабочей поездкой в Тулуне.
Александр Якубовский просит прокуратуру Приангарья проверить факты продажи детям никотиновых смесей02 Декабря 2019, 10.41
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский (фракция «Единой России») просит прокуратуру Иркутской области и мэра города, секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единой России» Дмитрия Бердникова организовать проверку фактов продажи никотиновых смесей вблизи школ.
Иркутский суд отказал Сергею Левченко в удовлетворении иска о защите чести и достоинства01 Декабря 2019, 13.19
Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 28 ноября Кировский районный суд Иркутска рассмотрел иск Сергея Левченко к ЧОУ ДО компьютерный колледж "Рамина", владельцем которого является руководитель портала "Бабр 24" Дмитрий Таевский.
Современный Китай: мифы и реальность
Перед судом предстанет иркутянин за мошенничество с кредитами02 Декабря 2019, 17.05
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования. Он оформил 10 банковских кредитов на вымышленных лиц и присвоил более 800 тысяч рублей.
В Ангарске поймали банду героиновых наркодилеров02 Декабря 2019, 15.56
Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские пресекли деятельность этнической группы, занимающейся распространением героина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Братском районе 30 ноября на пожаре погиб восьмилетний мальчик02 Декабря 2019, 12.57
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Братский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Илир Братского района 30 ноября случился пожар в частном жилом доме на улице Нагорная. В огне погиб восьмилетний ребенок.
В Забайкалье автобус упал с моста: погибли 19 человек02 Декабря 2019, 11.02
Забайкальский край, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском крае 1 декабря упал с моста пассажирский автобус. На месте происшествия погибли 19 человек, включая водителя. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Недобросовестный «мастер на все руки» предстанет перед судом в Братске01 Декабря 2019, 16.23
Братск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи следственного отдела № 2 СУ Межмуниципального управления МВД России «Братское» завершили расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким фактам мошенничеств в сфере оказания ремонтных и монтажных работ.
На шелеховской объездной столкнулись легковушка и фура, два человека погибли30 Ноября 2019, 17.50
2019-11-30-09-24-55
Иркутская область, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На объездной дороге Шелехов – Ангарск вечером 29 ноября произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщают в группе ДТП 38.
Жителя Ольхонского района приговорили почти к 13 годам тюрьмы за насилие над трехлетней девочкой30 Ноября 2019, 16.52
Ольхонский район, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Ольхонского района приговорили к 12 годам 8 месяцам колонии строгого режима за насилие над трехлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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