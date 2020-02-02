В Иркутске 3 февраля без осадков, днем -18,-20°

Российская Федерация, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иногда публичные люди занимаются не только выбранным ремеслом. Например, представители шоу-бизнеса открывают свои рестораны, косметические салоны, разрабатывают линии одежды, обуви, стильных аксессуаров и т.д. Не отстает от таких деятельных современников и супермодель Эмили Ратаковски. Двадцативосьмилетняя красавица, кроме покорения подиумов, уже некоторое время занята продвижением собственной марки нижнего белья. Дебют в продвижении ее одежды начался с купальников. Это было в 2017 году. А затем модель решила расширить коллекцию, включив туда майки и нижнее белье.