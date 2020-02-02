|Погода
|03.02.2020
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В Иркутске 3 февраля без осадков, днем -18,-20°
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Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -27,-29°, днем -18,-20°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 3 февраля – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер северной четверти с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -35,-40°, местами -25,-30°, днем -15,-20°, местами -21,-26°, в горах Восточного Саяна при малооблачной погоде -8,-13°, в северных и верхнеленских районах ночью -36,-41°, в пониженных формах рельефа -45,-50°, днем -22,-27°, в пониженных формах рельефа -32,-37°.
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