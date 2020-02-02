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03.02.2020

В Иркутске 3 февраля без осадков, днем -18,-20°

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -27,-29°, днем -18,-20°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 3 февраля – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер северной четверти с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -35,-40°, местами -25,-30°, днем -15,-20°, местами -21,-26°, в горах Восточного Саяна при малооблачной погоде -8,-13°, в северных и верхнеленских районах ночью -36,-41°, в пониженных формах рельефа -45,-50°, днем -22,-27°, в пониженных формах рельефа -32,-37°.

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В Иркутске 3 февраля без осадков, днем -18,-20°03 Февраля 2020, 07.00
2020-02-02-15-47-47
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -27,-29°, днем -18,-20°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Ёж Рэмбо из Иркутского зоосада предсказал жителям Приангарья теплую и раннюю весну02 Февраля 2020, 18.55
2020-02-02-15-44-17
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - День Ежа прошел 2 февраля в Иркутском зоосаде. Главным событием этого праздника стало гадание на весну. Европейский еж по кличке Рэмбо, живущий в зверинце, выдал самые благоприятные метеорологические сводки: до окончания холодов осталось совсем недолго, сообщает пресс-служба зоосада.
«Огонь в глазах и улыбка на устах»: HeadHunter собрал нескучные цитаты из иркутских вакансий02 Февраля 2020, 18.26
Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter собрал яркие и креативные цитаты из вакансий, в разное время опубликованные работодателями в Иркутской области.
Нижнее белье: модные цвета и особенности выбора 02 Февраля 2020, 10.11
Российская Федерация, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иногда публичные люди занимаются не только выбранным ремеслом. Например, представители шоу-бизнеса открывают свои рестораны, косметические салоны, разрабатывают линии одежды, обуви, стильных аксессуаров и т.д. Не отстает от таких деятельных современников и супермодель Эмили Ратаковски. Двадцативосьмилетняя красавица, кроме покорения подиумов, уже некоторое время занята продвижением собственной марки нижнего белья. Дебют в продвижении ее одежды начался с купальников. Это было в 2017 году. А затем модель решила расширить коллекцию, включив туда майки и нижнее белье.
2ГИС выяснил, кухни каких народов популярнее всего в Иркутске02 Февраля 2020, 15.27
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - 2ГИС изучил все точки общественного питания в Иркутске и выяснил, кухни каких народов популярнее других в столице Приангарья.
Иркутян приглашают на литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом»01 Февраля 2020, 16.59
Иркутск, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 4 февраля в 16.00 пройдут литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом».
У всех пассажиров, прилетающих из Китая в Иркутск, проверяют температуру и анализы01 Февраля 2020, 16.13
Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета провели термометрию всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая.
В Тулуне закрыли последний пункт длительного размещения01 Февраля 2020, 11.01
Тулун, 01.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне прекратил деятельность последний пункт длительного размещения граждан, развернутый на базе аграрного техникума.
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Иркутские общественники предложили свои идеи реализации послания президента на территории области31 Января 2020, 17.19
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские общественники предложили свои идеи реализации послания президента на территории области. Региональное отделение ОНФ 31 января организовало стратегическую сессию с привлечением экспертов, а также депутатов Государственной Думы, чтобы обсудить три ключевых вектора развития.
Историк Дмитрий Козлов – о последствиях принятия поправок к Конституции РФ31 Января 2020, 15.54
2020-01-31-08-03-08
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ несколько поправок. Телеинформ спросил региональных экспертов, к каким последствиям это может привести. Своим мнением поделился историк, научный директор Иркутского межрегионального института общественных наук Дмитрий Козлов.
«Ухожу со спокойным сердцем» – Валерий Тюменцев покинул пост главы Чунского района31 Января 2020, 13.51
2020-01-31-05-53-28
Чунский район, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку в конце января. На сайте администрации муниципалитета размещено его прощальное обращение к жителям территории.
Сергей Сокол: вопросы жизнедеятельности поселков в центральной экологической зоне нужно решать совместно с депутатами Госдумы30 Января 2020, 17.49
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы обеспечения жизнедеятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории должны найти свое отражение в законодательных инициативах федерального уровня. Об этом заявил глава регионального парламента Сергей Сокол на встрече с депутатами Госдумы ФС РФ.
Мэр Тулуна Юрий Карих оштрафован за нарушение закона о закупках30 Января 2020, 15.35
Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокурора мэр Тулуна Юрий Карих привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске увеличили траты городского бюджета на помощников депутатов думы30 Января 2020, 15.02
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска теперь могут принимать на работу двух помощников. Для этого ввели ещё одну ставку. Кроме того, помощникам подняли зарплату до уровня муниципальных служащих, специалистов первой категории. Эти деньги будут выделяться из бюджета города. Решение принято 30 января на заседании думы Иркутска.
Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая30 Января 2020, 12.51
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая. Тему обсудили на рабочей встрече с Алексеем Красноштановым, Николаем Николаевым, Сергеем Теном, Михаилом Щаповым и Александром Якубовским. Кроме того, говорили о механизмах достижения задач, поставленных президентом РФ.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутске вечером 1 февраля горел жилой дом – эвакуировали более 230 человек02 Февраля 2020, 14.48
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Поздно вечером 1 февраля в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Ленская в Иркутске случился пожар. Более 200 человек эвакуировались до приезда огнеборцев. Еще 30 человек оказались заблокированы в своих квартирах из-за дыма, их спасли пожарные.
Двух жительниц Свирска задержали в Черемхово с двумя килограммами марихуаны02 Февраля 2020, 11.41
Черемхово, Свирск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники транспортной полиции в районе железнодорожного вокзала Макарьево в Черемхово задержали двух сестер – жительниц Свирска. У них было обнаружено и изъято более двух килограммов марихуаны.
В центре Иркутска произошел пожар на площади свыше тысячи квадратов01 Февраля 2020, 14.14
2020-02-01-05-11-44
Иркутск, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска в ночь на 1 февраля произошел пожар в гаражном боксе – выгорело более тысячи квадратных метров.
В Иркутске под суд отправятся серийные воры велосипедов31 Января 2020, 17.26
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в суд передано дело серийных воров велосипедов.
В Усолье-Сибирском водитель наехал на детские санки с ребенком31 Января 2020, 16.06
Усолье-Сибирское, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском неизвестный водитель наехал на санки с ребенком и скрылся.
В Вихоревке загорелась больница – эвакуировано 40 человек31 Января 2020, 13.37
Вихоревка, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем 30 января в Вихоревке Братского района произошло возгорание в здании больницы.
В Братске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся31 Января 2020, 13.10
Братск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
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