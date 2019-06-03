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03.06.2019

В Иркутске 3 июня весь день дождь

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 июня облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +13,+15°.

По Иркутской области, по данным УГМС, июня ожидается переменная облачность, в южных районах, горах Восточного Саяна  и местами по остальной территории небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах грозы, град, утром туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура +14,+19°, при облачной погоде +4,+9°, в северо-восточных районах +18,+23°.

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В Иркутске 3 июня весь день дождь03 Июня 2019, 09.00
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Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 июня облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Ветеранов труда Иркутской области обеспечат путевками на санаторно-курортное лечение02 Июня 2019, 20.24
Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению губернатора региона Сергея Левченко установлена дополнительная мера социальной поддержки ветеранам труда Иркутской области в виде санаторно-курортного лечения. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Лучшие колонны праздничного шествия наградили в Иркутске01 Июня 2019, 19.26
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске участниками и зрителями праздничного шествия в День города стали тысячи человек.
В Иркутске на острове Юность проходят праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей01 Июня 2019, 12.36
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.
Сбербанк помогает детям начать карьеру01 Июня 2019, 13.13
Москва, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По всей России 35 ведущих музеев откроют свои двери для участников специального проекта Сбербанка, приуроченного ко Дню защиты детей. Вместе с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» у пользователей сайта появится шанс совместить помощь детям и возможность провести время с пользой для себя.
Жителей Приангарья первые лица региона поздравляют с Днем защиты детей01 Июня 2019, 11.16
Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всему миру, 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Жителей Приангарья первые лица региона поздравляют с этим праздником.
Иркутян первые лица региона и областного центра поздравляют с Днем города01 Июня 2019, 10.32
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году Иркутск отмечает День города 1 июня. С праздником иркутян поздравляют первые лица региона и областного центра.
В Иркутске запустили новый экскурсионный маршрут «И помнит город о войне»31 Мая 2019, 17.48
Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Факультет сервиса и рекламы Иркутского государственного университета разработал новый экскурсионный маршрут «И помнит город о войне». Его оценили ученики иркутской школы № 75, их родители и учителя, сообщает пресс-служба вуза.
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Меньше демократии – больше коррупции: эксперты оценили инициативу депутатов сделать голосование на выборах мэра Иркутска тайным01 Июня 2019, 18.18
2019-06-01-10-31-28
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Внезапную активность продемонстрировала в последние дни дума города Иркутска. Как отмечают наблюдатели, это связано с приближающимися выборами, которые пройдут в областном центре 8 сентября 2019 года.
Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Приангарье приняли участие в семинаре «Послужим России вместе»01 Июня 2019, 11.50
Иркутская область, 1.06.19 (ИА "Телеинформ"), - Члены и сторонники партии «Единая Россия» в Приангарье приняли участие в семинаре «Послужим России вместе».
Сергей Сокол заслушал отчёт мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина31 Мая 2019, 16.30
2019-05-31-08-46-47
Усолье-Сибирское, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол вместе с жителями Усолья-Сибирского, депутатами городской думы и представителями общественности заслушал отчет мэра города Максима Торопкина о проделанной в течение 2018 года работе. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Михаил Щапов: «Деньги от углеводородов необходимо вернуть регионам»31 Мая 2019, 15.53
Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов внес проект закона, которым предлагается зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (НДПИ). В настоящее время 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Девять участников «ПолитСтартапа» пойдут на выборы в Иркутской области31 Мая 2019, 13.39
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области девять участников проекта «ПолитСтартап» выиграли предварительное голосование «Единой России». Они выдвигаются кандидатами от партии в депутаты городских и районных дум, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.
Дума и мэрия Иркутска – о встречах депутатов с избирателями30 Мая 2019, 15.25
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска 29 мая на слушаниях заявили, что администрация города запрещает им встречаться с иркутянами в помещениях школ. В мэрии говорят, что это связано с требованиями безопасности к образовательным учреждениям.
Виталий Матвийчук: при обвинении в коррупции меня перепутали с братом30 Мая 2019, 15.18
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска рассмотрела представление прокуратуры города об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Современный Китай: мифы и реальность
В Иркутской области грузовик столкнулся с «Крузером» – пострадали две девочки и еще два автомобиля01 Июня 2019, 17.51
Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области произошло массовое ДТП, пострадали две девочки.
В Братске девочка-подросток погибла под колёсами поезда31 Мая 2019, 15.58
Братск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 17-летняя жительница Падунского района 30 мая попала под колёса пассажирского поезда и погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СКР.
В Иркутской области на пожарах в мае погибли 11 человек31 Мая 2019, 15.18
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на пожарах в жилом секторе погибли 11 человек, в том числе один ребёнок. Кроме того, 14 человек получили травмы. Всего в мае в регионе произошло 388 бытовых пожаров, сообщает пресс-служба спасателей.
Четверо жителей Иркутской области организовали разветвлённую сеть продажи нелегального алкоголя31 Мая 2019, 11.37
2019-05-31-03-56-35
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанут четыре человека, подозреваемых в незаконном обороте поддельного алкоголя. Фальсифицированное спиртное они продавали в Иркутском, Братском, Усольском и Черемховском районах, сообщает пресс-служба полиции.
Власти Иркутской области сообщили о двукратном сокращении площади лесных пожаров31 Мая 2019, 10.36
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Площадь лесных пожаров в Иркутской области к утру 31 мая составила чуть больше 1,3 тысячи га. Это более чем в два раза меньше по сравнению с данными на утро 30 мая.
У ангарской Савватеевки незаконно срубили сосну на 150 тысяч рублей30 Мая 2019, 17.39
Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В нескольких километрах от села Савватеевка Ангарского городского округа чёрные лесорубы заготовили 280 кубометров сосны. По предварительной оценке, их действиями лесному фонду нанесен ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
Иркутянина ограничили в свободе на восемь месяцев за шутку о бомбе в центре города30 Мая 2019, 16.44
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 26-летнего мужчину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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