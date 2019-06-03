В Иркутске 3 июня весь день дождь

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 июня облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +13,+15°. По Иркутской области, по данным УГМС, июня ожидается переменная облачность, в южных районах, горах Восточного Саяна и местами по остальной территории небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах грозы, град, утром туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура +14,+19°, при облачной погоде +4,+9°, в северо-восточных районах +18,+23°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: