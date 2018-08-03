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03.05.2018

В Иркутске 3 мая будет дождливо, но тепло

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 мая ожидается переменная облачность, ночью дождь, днём небольшой дождь, ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днём восточный, юго-восточный, с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +17,+19°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 3 мая – переменная облачность, ночью по области и местами в западных, северо-западных, северо-восточных районах небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя, днём в горах Восточного Саяна и местами по остальной территории области небольшие, умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. В отдельных районах: в течение суток грозы, днём сильные осадки. Утром при прояснении туман.

Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с, местами: ночью в южных, центральных, верхнеленских районах, днём в западных, центральных и южных районах 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, температура ночью +4,+9°, при прояснении -1,-6°, днём +14,+19°, при облачной погоде +4,+9°.

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