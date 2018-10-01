В Иркутске 3 октября ветрено, к вечеру – дождь

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 октября ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, вечером небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный 5-10 м/с, переходом днём на северо-западный 6-11 м/с, порывы 16-21 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +13,+15°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью местами по области, днём в западных, центральных, южных районах и местами в северных, верхнеленских районах небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах: в течение суток по западу, днём и по югу сильные осадки. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, утром и днём в западных, центральных, южных, верхнеленских районах 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, температура ночью +3,+8°, при прояснении 0,-5°, днём +5,+10°, при облачной погоде -1,+4°, в южных, верхнеленских, северо-восточных районах +12,+17°, при увеличении облачности +6,+11°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: