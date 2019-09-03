В Иркутске 3 сентября временами дождь, днем +18,+20°

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 сентября ожидается переменная облачность, утром небольшой дождь, днем временами дождь, гроза, ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью около +14°, днем +18,+20°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 3 сентября – переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, в Катангском, Киренском, северо-восточных районах, ночью в южных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем в южных, центральных, верхнеленских районах порывы 13-18 м/с, ночью в южных районах ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +2,+7°, днем +18,+23°, при увеличении облачности до +14°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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