ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Погода
03.01.2019

В Иркутске 3 января днем без осадков, -18,-20°

Иркутская область, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без осадков, ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -26,-28°, днём -18,-20°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер западный, юго-западный, в южных районах западный, северо-западный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 14 м/с, температура ночью -26,-31°, местами -36,-41°, днём -18,-23°, местами -27,-32°, в западных районах температура ночью -19,-24°, при прояснении -28,-33°, днём -13,-18°, местами -20,-25°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске