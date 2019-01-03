В Иркутске 3 января днем без осадков, -18,-20°

Иркутская область, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без осадков, ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -26,-28°, днём -18,-20°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер западный, юго-западный, в южных районах западный, северо-западный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 14 м/с, температура ночью -26,-31°, местами -36,-41°, днём -18,-23°, местами -27,-32°, в западных районах температура ночью -19,-24°, при прояснении -28,-33°, днём -13,-18°, местами -20,-25°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: