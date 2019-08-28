ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Погода
29.08.2019

В Иркутске 30 августа солнечно и тепло

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днём юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +24,+26°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный, восточный, днём по югу юго-восточный 4-9 м/с, порывы ночью до 12 м/с, днём до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днём +24,+29°, при облачной погоде +16,+21°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 30 августа солнечно и тепло29 Августа 2019, 17.41
-30-
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днём юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +24,+26°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Семья Васильковых из Иркутска стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья»29 Августа 2019, 17.32
2019-08-29-09-37-12
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Алексей и Таисия Васильковы из Иркутска стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
В Иркутской области с 1 сентября запускают акцию «Скажи спасибо своему учителю»29 Августа 2019, 17.10
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Скажи спасибо своему учителю», приуроченная к профессиональному празднику работников образования, стартует в Иркутской области 1 сентября. Срок подачи материалов для участия – 23 сентября. Об этом со ссылкой на секретаря регионального отделения «Единой России», председателя областного парламента Сергея Сокола сообщает пресс-служба партии.
В Иркутской области испекли самый большой черёмуховый пирог29 Августа 2019, 16.36
2019-08-29-08-45-49
Черемхово, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово в День города испекли самый большой в Иркутской области черёмуховый пирог. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Виталий Мутко 29 августа встретится с нижнеудинцами, пострадавшими в наводнении29 Августа 2019, 15.34
Нижнеудинск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер России Виталий Мутко 29 августа встретится с жителями Нижнеудинска, пострадавшими во время наводнения этим летом. Об это сообщается на странице зампреда федерального Кабмина в соцсети «Инстаграм».
Сергей Меняйло и Виталий Мутко проинспектируют ход работ в зоне наводнения29 Августа 2019, 13.47
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 29 августа прибыл в Иркутской области. Вместе с зампредом правительства России Виталием Мутко он проверит ход восстановительных работ на территориях региона, пострадавших в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Усолье-Сибирское 31 августа отметит 350-летие29 Августа 2019, 12.31
Усолье-Сибирское, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 31 августа состоится День города. Райцентр отпразднует 350-летие.
Девять жителей Иркутской области указом Владимира Путина награждены медалями «За спасение погибавших»29 Августа 2019, 10.01
2019-08-29-02-22-11
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым наградил медалями «За спасение погибавших» девять жителей Иркутской области за смелые и решительные действия во время наводнения в регионе. Документ опубликован на официальном портале правой информации.
Загрузка...
На выборах в думу Иркутска бюллетени будут обрабатывать 135 аппаратов29 Августа 2019, 08.00
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборах депутатов думы Иркутска 8 сентября будут использоваться 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
В Тайшетском районе мэра и трех глав поселений оштрафовали за нарушения законодательства при паводке28 Августа 2019, 17.17
2019-08-28-09-44-14
Тайшетский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд признал мэра Тайшетского района Александра Величко и глав еще трех муниципальных образований виновными в невыполнении требований норм и правил по оповещению населения об угрозе ЧС. Каждому из них назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
В рамках партийного проекта «Единой России» в 2019 году отремонтируют спортзалы в сельских школах Приангарья28 Августа 2019, 16.26
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - К концу 2019 года ремонтные работы завершатся в 19 школьных спортзалах 13 сельских территорий Приангарья, участвующих в партпроекте «Единой России» «Детский спорт».
Экс-спикер Заксобрания Виктор Круглов через суд пытается взыскать 155 миллионов рублей долгов с Александра Битарова28 Августа 2019, 16.05
Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-спикер Заксобрания Иркутской области Виктор Круглов через суд пытается взыскать 155 миллионов рублей долгов с действующего депутата ЗС и советника генерального директора ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город» Александра Битарова. Материалы дела опубликованы на сайте Арбитражного суда Иркутской области.
В Тулуне и районе продолжают готовиться к выборам27 Августа 2019, 17.53
2019-08-27-10-02-18
Тулунский район, Тулун, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Тулунском районе, пострадавшим от наводнения, продолжается подготовка к выборам, назначенным на единый день голосования 8 сентября. О ходе работ на координационном совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло доложил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 26 августа.
Депутаты Законодательного собрания встретились с пострадавшими от наводнения и волонтерами в Братске27 Августа 2019, 15.34
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол посетил пункт долговременного размещения граждан, пострадавших от наводнения, в санатории «Братское взморье».
Сергей Сокол: Братск может развиваться и получать материальную поддержку из бюджета региона27 Августа 2019, 15.07
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол и депутат Законодательного собрания, замсекретаря по проектной работе Наталья Дикусарова посетили Братск с рабочим визитом.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Банда автоугонщиков в Иркутской области получила 45 лет лишения свободы на семерых29 Августа 2019, 17.11
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области суд дал почти 45 лет на семерых членам банды автоугонщиков, действовавшей на территории Иркутской области с 2015 по 2016 годы.
Иркутянин-рецидивист на иномарке врезался в жилой дом и сбежал – его поймали на следующий день29 Августа 2019, 16.17
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который в ночь на 28 августа врезался в жилой дом на улице Писарева. Иномарку он бросил на месте ДТП и скрылся.
Братчанка сбила дизельным погрузчиком человека и предстанет перед судом29 Августа 2019, 15.14
Братск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В городской суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Братска, обвиненной в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Житель Тайшета получил девять лет «строгача» за убийство своей знакомой29 Августа 2019, 15.03
Тайшет, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Тайшета получил девять лет «строгача» за совершенное по пьяни убийство.
В Братском районе три человека пострадали в результате разлива щелочи29 Августа 2019, 11.12
2019-08-29-03-18-49
Братский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Три человека пострадали в результате разлива щелочи на лесопромышленном предприятии группы компаний «Илим» в Братском районе.
Из храма в Листвянке прихожанин украл пожертвования29 Августа 2019, 10.52
Иркутский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Листвянка Иркутского района украл пожертвования из Свято-Никольского храма. Мужчина оказался прихожанином церкви, сообщает пресс-служба полиции.
В Братске поймали не раз судимую держательницу наркопритона28 Августа 2019, 17.06
Братск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полицейские задержали многократно судимую содержательницу наркопритона.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске