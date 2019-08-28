В Иркутске 30 августа солнечно и тепло

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днём юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +24,+26°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный, восточный, днём по югу юго-восточный 4-9 м/с, порывы ночью до 12 м/с, днём до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днём +24,+29°, при облачной погоде +16,+21°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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