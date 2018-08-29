В Иркутске 30 августа ветрено, небольшой дождь

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 августа ночью будет облачно, дождь, днём переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, температура ночью +11,+13°, днём +20,+22°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 30 августа – переменная облачность, ночью в южных, центральных, верхнеленских, Катангском районах, по остальной территории местами небольшие, умеренные дожди. Днём местаминебольшие, умеренные дожди. В течение суток в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +10,+15°, при прояснении +2,+7°, днём +20,+25°, при облачной погоде +12,+17°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: