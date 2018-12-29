|Погода
|29.12.2018
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В Иркутске 30 декабря -19,-21°
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Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с. Температура ночью -29,-31°, днём -19,-21°.
По Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами слабый снег, туман, ветер юго-восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -29,-34°, при прояснении -37,-42°, в южных районах местами -24,-29°, днём -18,-23°, в пониженных формах рельефа -27,-32°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде -12,-17°.
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