В Иркутске 30 декабря без осадков, днем до -17°

Российская Федерация, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Практически на каждом новогоднем столе в России обязательно присутствует красная икра. Как правило, это икра с Камчатки, Сахалина и других мест, где ее добывают, перерабатывают и распределяют. Но вот уже несколько лет на этом рынке с достоинством выступает «Икра рыб лососевых пород «Киржачская» производства Киржачского консервного завода, что во Владимирской области.