|Погода
|30.12.2019
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В Иркутске 30 декабря без осадков, днем до -17°
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Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -28,-30°, днем -15,-17°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 30 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -26,-31°, при прояснении -35,-40°, в верхнеленских, северо-восточных, Киренском, Усть-Кутском районах -39,-44°, при облачной погоде до -35°, днем -16,-21°, в пониженных формах рельефа -26,-31°, в горах Восточного Саяна при увеличении облачности ночью -20,-25°, днем -9,-14°.
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