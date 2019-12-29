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30.12.2019

В Иркутске 30 декабря без осадков, днем до -17°

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -28,-30°, днем -15,-17°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 30 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -26,-31°, при прояснении -35,-40°, в верхнеленских, северо-восточных, Киренском, Усть-Кутском районах -39,-44°, при облачной погоде до -35°, днем -16,-21°, в пониженных формах рельефа -26,-31°, в горах Восточного Саяна при увеличении облачности ночью -20,-25°, днем  -9,-14°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 30 декабря без осадков, днем до -17°30 Декабря 2019, 07.00
2019-12-29-17-07-09
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -28,-30°, днем -15,-17°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В школах Иркутской области пройдут занятия в рамках проекта «Угрозам_NET»29 Декабря 2019, 20.50
Иркутск, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Главного управления МЧС России по Иркутской области запустили новый проект сетевого взаимодействия «Угрозам_NET», который должен избавить детей и подростков от опасных стереотипов, связанных с безопасностью.
Новогодний праздник для детей из Ольхонского района провели сотрудники «Заповедного Прибайкалья»29 Декабря 2019, 20.24
Ольхонский район, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» впервые устроили новогоднюю ёлку для маленьких жителей села Еланцы. Праздник прошел в отделении управления социальной защиты населения по Ольхонскому району.
800 школьников со всей Иркутской области приняли участие в Губернаторской ёлке29 Декабря 2019, 13.02
Иркутск, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 27 декабря в Иркутском музыкальном театре имени Загурского состоялось традиционная Губернаторская ёлка.
На ВСЖД юным пассажирам презентовали настольную игру, посвященную правилам поведения на железной дороге29 Декабря 2019, 11.03
Иркутская область, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге в детском вагоне пригородного электропоезда «Байкальская стрела» презентовали настольную игру для младших школьников, посвященную правилам поведения на магистрали.
Красная икра от Киржачского завода станет новогодним хитом27 Декабря 2019, 10.31
2019-12-27-10-40-53
Российская Федерация, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Практически на каждом новогоднем столе в России обязательно присутствует красная икра. Как правило, это икра с Камчатки, Сахалина и других мест, где ее добывают, перерабатывают и распределяют. Но вот уже несколько лет на этом рынке с достоинством выступает «Икра рыб лососевых пород «Киржачская» производства Киржачского консервного завода, что во Владимирской области.
В Иркутске в 2020 году проведут полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»27 Декабря 2019, 17.31
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдут с февраля по апрель 2020 года в Иркутске, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте и Калининграде. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.
Сергей Сокол наградил самых активных школьников на Новогоднем балу в Куйтунском районе27 Декабря 2019, 16.53
Куйтунский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Самых активных и креативных школьников Куйтунского района поздравил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в рамках ежегодного Новогоднего бала.
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От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»27 Декабря 2019, 17.36
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020».
День секретаря первичных отделений «Единой России» провели в Братске27 Декабря 2019, 17.22
Братск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - День секретаря первичных отделений «Единой России» провело Братское городское отделение партии. В рамках встречи исполнительный секретарь горотделения ЕР Тамара Захарова с секретарями «первичек» обсудили итоги работы партийных ячеек в 2019 году.
Наталья Дикусарова: строительство школы в Бирюсинске на особом контроле27 Декабря 2019, 17.03
Тайшетский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова во время рабочего визита в Тайшетский район проверила ход работ по строительству новой школы в Бирюсинске.
Игорь Кобзев обсудил социальные вопросы с замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволодом Вуколовым27 Декабря 2019, 16.41
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил актуальные для развития Приангарья вопросы с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволодом Вуколовым.
Политконсультант Владислав Шиндяев – о главных событиях в жизни Иркутской области в 2019 году27 Декабря 2019, 13.12
-2019-
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Природные катастрофы, политические скандалы, высококонкурентные выборы и очередной застой в решении самых главных проблем Иркутской области – такую характеристику уходящему 2019 году дал политконсультант Владислав Шиндяев. Телеинформ вместе с экспертным сообществом традиционно подводит итоги.
Андрей Турчак: «Единая Россия» направила предложения и инициативы в соцсфере для послания президента27 Декабря 2019, 13.07
Москва, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах.
Виталий Мутко и Игорь Кобзев находятся в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка27 Декабря 2019, 12.36
2019-12-27-04-40-01
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке в районах, пострадавших от паводка.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В связи со смертельным ДТП на Култукском тракте возбуждено уголовное дело28 Декабря 2019, 20.08
Шелеховский район, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП на Култукском тракте, где погиб один человек и пострадали еще четверо.
В Ангарске по ДНК установили причастность женщины к убийству новорождённого28 Декабря 2019, 13.57
Ангарск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске по ДНК установили причастность женщины к убийству новорожденного ребенка.
СМИ: по подозрению в мошенничестве с лесом задержан председатель думы Нижнеудинского района27 Декабря 2019, 15.57
Нижнеудинский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержан председатель думы Нижнеудинского района Валерий Заречный, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
На Култукском тракте произошло смертельное ДТП27 Декабря 2019, 09.41
2019-12-27-01-45-03
Шелеховский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Култукском тракте в Шелеховском районе вновь произошла авария – один человек погиб, четверо пострадали.
Глава муниципалитета в Тайшетском районе обвиняется в подделке документа ради выплат жертвам наводнения26 Декабря 2019, 16.04
Тайшетский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывшая глава Зареченского муниципального образования Тайшетского района предстанет перед судом за мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и подделку официального документа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек26 Декабря 2019, 15.24
-2019-
Иркутская область, Бурятия, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек. Проведено 404 аварийно-спасательных операции, спасены 2701 человек, помощь оказана 2737 человекам. Статистику озвучил начальник отряда Семен Белокуров.
В Иркутской области в 2019 году выявили 30 притонов26 Декабря 2019, 14.46
-2019-30-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года на территории Иркутской области сотрудниками полиции пресечено более 30 притонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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