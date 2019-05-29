ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Погода
30.05.2019

В Иркутске 30 мая днем +23,+25°

Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью около +4°, в пригородной зоне до 0°, днём +23,+25°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами: ночью небольшие, днем небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах: утром туман, днём грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, в пониженных формах рельефа 0,-3°, заморозки, днём +22,+27°, местами +12,+17°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 30 мая днем +23,+25°30 Мая 2019, 07.02
2019-05-29-10-06-10
Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью около +4°, в пригородной зоне до 0°, днём +23,+25°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Братске наградили победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна»29 Мая 2019, 17.09
2019-05-29-09-17-56
Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В братском подразделении Центра социальных программ РУСАЛа состоялось награждение победителей грантового конкурса «Зелёная волна». Поддержку получили шесть инициатив братчан и три – жителей Тайшета.
В Иркутском зоосаде теперь можно познакомиться с парой молодых мусангов29 Мая 2019, 13.39
2019-05-29-05-44-34
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде теперь можно познакомиться с парой молодых мусангов. Мальчика и девочку 29 мая высадили в вольер и теперь их увидят все посетители мини-зоопарка.
Особенности и виды печей для бани28 Мая 2019, 05.42
Российская Федерация, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Старые добрые русские бани уже давно стали одной из самых значимых традиций целого народа, так что из обихода они уйдут ещё очень нескоро. Многие дачи даже в наши дни оборудованы банями, в которых можно расслабиться после тяжёлой трудовой недели и отлично провести тёплые летние выходные. Но сама по себе баня ничего не стоит без печи, которая и обеспечивает весь приятный жар. Давайте познакомимся с самыми простыми видами печей для бани.
Иркутян приглашают принять участие в акции «Ночь квестов»29 Мая 2019, 09.45
2019-05-28-11-11-40
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Ночь квестов» пройдет в Иркутске. Она состоится в ночь с 31 мая на 1 июня с 23.00 до 08.00.
Студенческие отряды ИГУ получили направления на работу28 Мая 2019, 16.23
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Студенческие отряды Иркутского госуниверситета получили направления на работу.
200 деревьев высадили сотрудники РУСАЛа на Центральном проспекте в Шелехове28 Мая 2019, 16.01
200-
Шелехов, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 25 мая в Шелехове в очередной раз состоялась экологическая акция компании РУСАЛ «Зеленая волна». Участники акции – сотрудники Иркутского алюминиевого завода – высадили на Центральном проспекте у бассейна «Лазурный» 150 дубов и 50 многолетних кустарников.
В Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец»28 Мая 2019, 15.46
Братск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Начни лето с добрых дел!» – под таким лозунгом в Братске стартовал благотворительный фестиваль «Энергия наших сердец». Он организован Центром социальных программ РУСАЛа.
Загрузка...
В день предварительного голосования в ряды «Единой России» принято больше 200 кандидатов29 Мая 2019, 13.06
2019-05-29-05-11-40
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В день предварительного голосования в ряды «Единой России» принято больше 200 кандидатов. Итоги праймериз подвели в Иркутске 28 мая на партийном оргкомитете в региональном исполкоме.
В «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов к школам 29 Мая 2019, 12.14
Москва, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время летних каникул активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям, в рамках акции «Дорога к школе».
Минсоцразвития Приангарья проконсультировало жителей региона в общественной приемной «Единой России»29 Мая 2019, 11.27
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 28 мая в соответствии с планом, утвержденным комиссией регионального Совета ИРО ВПП «Единая Россия» по работе с обращениями граждан к председателю партии, приняло участие в тематическом приеме по вопросам соцзащиты.
Сотрудники региональной приемной «Единой России» провели выездной прием граждан в Слюдянке28 Мая 2019, 16.57
Слюдянка, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 27 мая провели выездной прием граждан в Слюдянке.
Сергей Левченко в апреле спустился на пять пунктов в рейтинге «Медиалогии»28 Мая 2019, 13.10
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в апреле спустился на пять пунктов вниз в рейтинге упоминаемости в соцсетях глав субъектов РФ.
Иркутянам в «Единой России» рассказали о порядке получения путевок на санаторно-курортное лечение28 Мая 2019, 12.43
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель управляющего Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Ковтун провела прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области.
В «Единой России» 31 мая пройдет Единый день юридической помощи обманутым дольщикам28 Мая 2019, 11.29
Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 20 регионах Российской Федерации 31 мая партия «Единая Россия» во второй раз проведет Единый день юридической помощи гражданам-участникам долевого строительства многоквартирных домов, права которых нарушены.
Современный Китай: мифы и реальность
Иркутский областной суд приговорил к 15 годам тюрьмы изготовителя наркотиков с Камчатки29 Мая 2019, 17.44
Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима изготовителя наркотиков с Камчатки. Мужчина являлся участником преступной группы по незаконному производству «синтетики» в особо крупном размере.
Иркутянин испортил банкомат, не сумев снять через него деньги29 Мая 2019, 17.24
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин заплатит за преднамеренно поврежденный им банкомат.
Иркутянин, напавший на павильон электротоваров, сдался полиции29 Мая 2019, 17.16
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция задержала иркутянина, 25 мая напавшего на павильон электротоваров в областном центре.
Прокуратура проводит проверку по поводу гибели ребенка в ДТП в Ангарске29 Мая 2019, 16.59
Ангарск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По поводу гибели ребенка в Ангарске под колесами автобуса местная прокуратура проводит проверку.
СКР проверяет информацию о нападении собаки на девочку в Усолье-Сибирском29 Мая 2019, 16.53
Усолье-Сибирское, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проверяет информацию о нападении собаки на 13-летнюю девочку в Усолье-Сибирском.
В Ангарске автобус насмерть сбил маленького ребенка29 Мая 2019, 15.07
2019-05-29-07-09-52
Ангарск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка.
В Якутии житель Иркутской области отправится под суд за нападение на сотрудника полиции29 Мая 2019, 13.11
Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Якутии житель Иркутской области отправится под суд за пьяный дебош и нападение на сотрудника транспортной полиции.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске