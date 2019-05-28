|Погода
|29.05.2019
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В Иркутске 30 мая ночью до 0°, днём +23,+25°
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Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью около +4°, в пригородной зоне до 0°, днём +23,+25°.
По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами: ночью небольшие, днем небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах: утром туман, днём грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, в пониженных формах рельефа 0,-3°, заморозки, днём +22,+27°, местами +12,+17°.
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