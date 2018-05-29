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30.05.2018

В Иркутске 30 мая тепло и ветрено

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 13-18 м/с, днём до 13 м/с. Температура ночью +10, +12°, днём +22, +24°.

По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы ночью 16-21 м/с, днем 12-17 м/с. Температура ночью +8, +13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днём +20,+25°, при облачной погоде +13,+18°, в северо-восточных районах +26,+31°.

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