В Иркутске 30 мая ветрено, до +24°

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 13-18 м/с, днём до 13 м/с. Температура ночью +10, +12°, днём +22, +24°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы ночью 16-21 м/с, днем 12-17 м/с. Температура ночью +8, +13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днём +20,+25°, при облачной погоде +13,+18°, в северо-восточных районах +26,+31°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: