В Иркутске 31 мая снова будет жарко – до +31°

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +29,+31°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 31 мая – переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днём +28,+33°, при облачной погоде +19,+24°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: