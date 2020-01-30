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31.01.2020

В Иркутске 31 января днем до -16°

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23°, днём -14,-16°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в северных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -28,-33°, при облачной погоде -18,-23°, днём -14,-19°, в пониженных формах рельефа -24,-29°.

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В Иркутске 31 января днем до -16°31 Января 2020, 07.00
2020-01-30-10-08-38
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23°, днём -14,-16°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Испании пересмотрят правила регулирования казино30 Января 2020, 10.33
2020-01-30-12-46-30
Испания, Российская Федерация, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игра в онлайн-казино тоже имеет риски, как и в наземных заведениях, но она более доступна и удобна в использовании. Те, кто не готов тратить собственные сбережения, могут играть в бесплатные версии игровых автоматов. Для новичков это отличная возможность изучить принцип игры и сделать выводы по отдаче слота.
СМИ: Минздрав и Роспотребнадзор назвали лекарства для лечения коронавируса31 Января 2020, 07.30
Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор разработали временные методические рекомендации, в которые включили три лекарственных препарата для лечения инфекции коронавируса у взрослого человека. Об этом сообщают argumenti.ru.
Иркутян 10 февраля зовут в «Аистёнок» на дискуссию о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых30 Января 2020, 08.30
2020-01-29-12-13-02
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 10 февраля приглашают в театр кукол «Аистёнок» на дискуссию кочующего пространства Института человека «Хочешь поговорить об этом?». Предполагается побеседовать о том, может ли детский театр быть одновременно театром для взрослых.
СМИ: ученые назвали три важных условия для хорошего сна30 Января 2020, 07.30
Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ученые назвали несколько научных методов, которые помогут быстро заснуть, а сам сон сделают долгим и крепким, пишут argumenti.ru.
Единороссы Приангарья организовали мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда29 Января 2020, 17.00
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Историческая память» партийцы местных отделений партии «Единая Россия» проводят в Приангарье мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести»29 Января 2020, 17.05
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях 29 января в рамках подготовки города к 75-летней годовщине Великой Победы.
Решается вопрос тотального отлова бездомных собак в Иркутске к чемпионату мира29 Января 2020, 16.57
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На совещании в правительстве Иркутской области рассмотрят вопрос решения проблемы тотального отлова безнадзорных собак в областном центре к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в марте 2020 года.
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Сергей Сокол: вопросы жизнедеятельности поселков в центральной экологической зоне нужно решать совместно с депутатами Госдумы30 Января 2020, 17.49
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы обеспечения жизнедеятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории должны найти свое отражение в законодательных инициативах федерального уровня. Об этом заявил глава регионального парламента Сергей Сокол на встрече с депутатами Госдумы ФС РФ.
Мэр Тулуна Юрий Карих оштрафован за нарушение закона о закупках30 Января 2020, 15.35
Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокурора мэр Тулуна Юрий Карих привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске увеличили траты городского бюджета на помощников депутатов думы30 Января 2020, 15.02
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска теперь могут принимать на работу двух помощников. Для этого ввели ещё одну ставку. Кроме того, помощникам подняли зарплату до уровня муниципальных служащих, специалистов первой категории. Эти деньги будут выделяться из бюджета города. Решение принято 30 января на заседании думы Иркутска.
Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая30 Января 2020, 12.51
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая. Тему обсудили на рабочей встрече с Алексеем Красноштановым, Николаем Николаевым, Сергеем Теном, Михаилом Щаповым и Александром Якубовским. Кроме того, говорили о механизмах достижения задач, поставленных президентом РФ.
Мэра Иркутска депутаты будут выбирать тайным голосованием30 Января 2020, 10.44
2020-01-30-03-00-49
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутска, касающиеся процедуры выборов мэра, приняли 30 января на заседании думы города без обсуждения. Как заявил председатель представительного органа власти Дмитрий Ружников, таким образом муниципальные правовые акты приводятся в соответствие с областным законодательством.
Игорь Кобзев обсудил поправки к Конституции РФ с представителями юридического сообщества30 Января 2020, 09.48
2020-01-30-01-52-31
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с представителями региональных отделений Союза юристов России и Ассоциации юристов России Алексеем Степаненко, Валерием Андрияновым и Ларисой Анциферовой.
Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок»29 Января 2020, 15.20
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок». Такое решение принято на депутатских слушаниях 29 января.
Современный Китай: мифы и реальность
Полицейские Ольхонского района спасли дом многодетной семьи от пожара30 Января 2020, 15.08
Ольхонский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Ольхонского района спасли дом многодетной семьи от пожара. ЧП произошло днем в поселке Еланцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Тулуне полицейские задержали дрифтера, лишенного водительских прав30 Января 2020, 12.17
Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские задержали в Тулуне лишенного водительских прав лихача, который устроил дрифт на кольцевой развилке улицы Ленина и федеральной трассы Р-255 Сибирь. Предположительно, мужчина был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске на восьмилетку напали бродячие собаки – проводится доследственная проверка30 Января 2020, 12.15
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на восьмилетнюю девочку 21 января напали бродячие собаки. По этому факту проводится доследственная проверка по признакам халатности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В поселке Култук Слюдянского района мошенница под видом соцработницы ограбила 82-летнюю пенсионерку30 Января 2020, 12.02
Слюдянский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ОМВД России по Слюдянскому району устанавливают личность мошенницы, которая обманным путем похитила сбережения у 82-летней жительницы поселка Култук. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Дело о смертельном ДТП на улице Алешина в Ангарске поступило в суд30 Января 2020, 11.19
Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарский городской суд поступило уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Алешина, произошедшего в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Убийство 17-летней давности раскрыли в Вихоревке30 Января 2020, 11.13
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Вихоревка, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Вихоревке раскрыто убийство 28-летней женщины, совершенное 17 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Водитель автобуса, сбивший иркутянку, привлечен к административной ответственности29 Января 2020, 16.34
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К административной ответственности по трем статьям привлечен 62-летний водитель автобуса «ДЭО», следовавшего по маршруту №90, который утром 28 января сбил пешехода на улице Чкалова.
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