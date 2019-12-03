В Иркутске 4 декабря осадков не ожидается, днем -12°

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -18, -20°, днем -10, -12°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Утром в отдаленных районах туман. Ветер ночью северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днём юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура в южных, центральных, западных, северо-западных районах ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в горах Восточного Саяна днём -3,-8°, местами до -13°, в северных, верхнеленских районах ночью -41,-46°, при натекании облачности -31,-36°, днём -23,-28°, местами -33,-38°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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