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03.12.2019

В Иркутске 4 декабря существенных осадков не ожидается

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -18, -20°, днем -10, -12°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Утром в отдаленных районах туман. Ветер ночью северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днём юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура в южных, центральных, западных, северо-западных районах ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, в горах Восточного Саяна днём -3,-8°, местами до -13°, в северных, верхнеленских районах ночью -41,-46°, при натекании облачности -31,-36°, днём -23,-28°, местами -33,-38°.

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В Иркутске 4 декабря существенных осадков не ожидается03 Декабря 2019, 17.45
-4-
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -18, -20°, днем -10, -12°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Бьёт – не значит любит: иркутские эксперты оценили необходимость законопроекта о семейно-бытовом насилии03 Декабря 2019, 17.37
2019-12-03-09-45-11
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму РФ в декабре готовятся внести законопроект о семейно-бытовом насилии. Документ призван защитить жертв домашних тиранов – в том числе, в гражданских браках. Инициативу Телеинформу прокомментировали иркутские эксперты.
Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге регионов конкурса «Туристический сувенир-2019»03 Декабря 2019, 17.29
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге регионов конкурса «Туристический сувенир-2019». Данные опубликованы на официальном сайте конкурса.
В Иркутске открылся новый филиал детской стоматологической поликлиники03 Декабря 2019, 16.45
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 декабря состоялось торжественное открытие филиала детской стоматологической поликлиники. Здание строилось специально для ОГАУЗ «Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника» и было выкуплено у частного инвестора на средства областного бюджета, сообщает пресс-служба главы региона.
Общественная палата Иркутска попросит Владимира Путина сохранить городской ипподром03 Декабря 2019, 12.40
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественная палата Иркутска направит президенту Российской Федерации Владимиру Путину и в правительство Российской Федерации, а также в прокуратуру, ФАС и Законодательное собрание Иркутской области обращение с просьбой сохранить ипподром.
Прокуратура обязала двух жителей Нукутского района пройти лечение от туберкулеза03 Декабря 2019, 12.08
Нукутский район, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура обязала двух жителей Нукутского района пройти лечение от туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Шесть новых пациентов поставлены на учет в Центр СПИД по итогам федеральной акции03 Декабря 2019, 11.29
2019-12-03-03-33-34
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть новых пациентов поставлены на учет в Центр СПИД по итогам федеральной акции. Всего 1 декабря в рамках мероприятия «Стоп ВИЧ/СПИД» протестировано более тысячи жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Главную ёлку Правобережного округа Иркутска откроют 24 декабря на улице Урицкого03 Декабря 2019, 10.15
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытие главной ёлки Правобережного округа Иркутска на улице Урицкого запланировано на 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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Главы спортивных федераций Иркутской области направили Владимиру Путину письмо в поддержку Сергея Левченко03 Декабря 2019, 16.32
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главы спортивных федераций Иркутской области направили Владимиру Путину письмо в поддержку Сергея Левченко. Текст обращения опубликован в газете «Наша Сибскана».
Единоросы Иркутской области поздравили с днем рождения старейших членов партии03 Декабря 2019, 15.28
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Добрая традиция поздравления с днем рождения старейших партийцев «Единой России» продолжается. За прошедшую неделю местные отделения партии посетили и поздравили с именинами восемь старейших однопартийцев, отмечает пресс-служба ЕР.
Депутаты Заксобрания Приангарья встретились с представителями Дагестана и обсудили духовно-просветительскую работу03 Декабря 2019, 12.47
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова встретились с официальной делегацией республики Дагестан. Об этом пишет пресс-служба областного парламента.
Андрей Чернышев содействует привлечению медспециалистов в северные районы Приангарья03 Декабря 2019, 10.37
Братск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря поддержке Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер» коллектив Братской районной больницы через год пополнится еще одним медицинским специалистом.
Коллегия утвердила предварительную повестку 24 сессии Законодательного собрания Иркутской области03 Декабря 2019, 09.37
-24-
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области, прошедшая 2 декабря под председательством спикера областного парламента Сергея Сокола, утвердила проект повестки 24 сессии, запланированной на 4 декабря. Всего в проект повестки включено 25 вопросов, сообщает пресс-служба ЗС.
Комитет ЗС по госстроительству не поддержал идею об открытом голосовании по всем вопросам на сессиях02 Декабря 2019, 16.27
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Профильный комитет Законодательного собрания Иркутской области не поддержал инициативу депутатов фракции КПРФ о том, чтобы все голосования на сессиях областного парламента были открытыми.
Иркутские единороссы провели мониторинг весового оборудования02 Декабря 2019, 15.23
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» провели общественный мониторинг весового оборудования в пяти разных торговых точках Иркутска.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Банду скотокрадов из Аларского района приговорили к колонии общего режима03 Декабря 2019, 15.41
Аларский район, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вынесли приговор трем жителям Черемхово, которых обвиняли в хищении 32 голов домашнего скота. Подсудимых в зависимости от степени вины приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок от года до полутора лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В дорожной аварии в Черемхово пострадали пятилетняя девочка-пассажир и ее мать03 Декабря 2019, 13.09
Черемхово, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали пятилетняя девочка-пассажир и ее мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На пожаре в Иркутске ночью 2 декабря погибли три человека03 Декабря 2019, 08.00
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Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ночью 2 декабря случился пожар в жилом двухквартирном доме на улице Тимирязева. Погибли три человека, еще один госпитализирован с ожогами и отравлением угарным газом.
Перед судом предстанет иркутянин за мошенничество с кредитами02 Декабря 2019, 17.05
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования. Он оформил 10 банковских кредитов на вымышленных лиц и присвоил более 800 тысяч рублей.
В Ангарске поймали банду героиновых наркодилеров02 Декабря 2019, 15.56
Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские пресекли деятельность этнической группы, занимающейся распространением героина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Братском районе 30 ноября на пожаре погиб восьмилетний мальчик02 Декабря 2019, 12.57
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Братский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Илир Братского района 30 ноября случился пожар в частном жилом доме на улице Нагорная. В огне погиб восьмилетний ребенок.
В Забайкалье автобус упал с моста: погибли 19 человек02 Декабря 2019, 11.02
Забайкальский край, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском крае 1 декабря упал с моста пассажирский автобус. На месте происшествия погибли 19 человек, включая водителя. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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