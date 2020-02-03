В Иркутске 4 февраля днём -12,-14°

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Общественной палате Приангарья 30 января прошли общественные слушания, посвященные обсуждению положений послания президента России Федеральному собранию и законодательным инициативам по изменению Конституции РФ. За два часа обсуждений, порой излишне бурных, общественность пришла к коллективному выводу, но не к тому, на который рассчитывали организаторы: на самом деле, оказывается, не существует в России ни Конституции, ни президента, и зачем всех сюда звали, непонятно.